Roma, subito 3 azzurre in campo: il programma

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Wta Roma, il programma di oggi: partite e orari

WTA ROMA

Si alza il sipario sugli Internazionali BNL d'Italia con un martedì dedicato al primo turno del torneo femminile: in campo Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

WTA ROMA, RISULTATI LIVE

Prima giornata degli Internazionali BNL d'Italia, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà un martedì dedicato al primo turno del torneo femminile (il tabellone maschile inizierà mercoledì) con tre azzurre in campo. Lucia Bronzetti e Martina Trevisan saranno impegnate sulla nuova BNP Paribas Arena, rispettivamente contro la statunitense McCartney Kessler e l'australia Talia Gibson. Sul Pietrangeli, invece, toccherà a Jennifer Ruggeri (al primo main draw Wta in carriera) contro la turca Sonmez. Tra gli altri incontri in programma oggi, sfida tra ex campionesse Slam sul Centrale con Sofia Kenin e Bianca Andreescu, mentre l'ex n. 4 al mondo Qinwen Zheng affronterà l'ungherese Bondar.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201) E SKY SPORT MIX (211)

  • ore 11: Simulcast Sky Sport Tennis
  • a seguire: Bondar (Hun) vs Q. Zheng (Chn)
  • a seguire: Kessler (Usa) vs BRONZETTI (Ita)
  • a seguire: TREVISAN (Ita) vs Gibson (Aus)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • Ore 11: Krejcikova (Cze) vs Jacquemot (Fra)
  • a seguire: Kenin (Usa) vs Andreescu (Can)
  • a seguire: Sonmez (Tur) vs RUGGERI (Ita)
  • a seguire: Li (Usa) vs S. Zhang (Chn)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Dal 6 all'11 maggio tutti i match con Diretta Tennis

Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni da mercoledì 6 a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.

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