Roma, subito 3 azzurre in campo: il programma

Prima giornata degli Internazionali BNL d'Italia , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sarà un martedì dedicato al primo turno del torneo femminile (il tabellone maschile inizierà mercoledì) con tre azzurre in campo . Lucia Bronzetti e Martina Trevisan saranno impegnate sulla nuova BNP Paribas Arena, rispettivamente contro la statunitense McCartney Kessler e l'australia Talia Gibson. Sul Pietrangeli, invece, toccherà a Jennifer Ruggeri (al primo main draw Wta in carriera) contro la turca Sonmez. Tra gli altri incontri in programma oggi, sfida tra ex campionesse Slam sul Centrale con Sofia Kenin e Bianca Andreescu , mentre l'ex n. 4 al mondo Qinwen Zheng affronterà l'ungherese Bondar.

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