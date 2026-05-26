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Sinner-Tabur al Roland Garros, a che ora si gioca la partita

roland garros

Inizia stasera il Roland Garros di Jannik Sinner: il n. 1 al mondo sarà protagonista sullo Chatrier, non prima delle 20.15, contro il francese Clement Tabur, n. 165 Atp. Con un successo oggi, l'azzurro centrerebbe la 30esima vittoria consecutiva 

RISULTATI LIVE

Debutto serale al Roland Garros per Jannik Sinner. Inizierà oggi lo Slam parigino per il n. 1 al mondo che affronterà il francese Clement Tabur, n. 165 Atp, in tabellone grazie a una wild card. Appuntamento non prima delle ore 20.15 sul Philippe Chatrier: su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale del match. 

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Sinner, caccia alla 30esima vittoria di fila

Sarà un confronto inedito per Sinner che in carriera non ha mai incrociato il 26enne francese, per la seconda volta in tabellone al Roland Garros. Jannik arriva da una serie aperta di 29 vittorie consecutive, con cinque titoli Masters 1000. Adesso inizia la missione Parigi, l'unico trofeo che manca nella sua bacheca per completare il tennis.

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