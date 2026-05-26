Sinner-Tabur al Roland Garros, a che ora si gioca la partitaroland garros
Inizia stasera il Roland Garros di Jannik Sinner: il n. 1 al mondo sarà protagonista sullo Chatrier, non prima delle 20.15, contro il francese Clement Tabur, n. 165 Atp. Con un successo oggi, l'azzurro centrerebbe la 30esima vittoria consecutiva
Debutto serale al Roland Garros per Jannik Sinner. Inizierà oggi lo Slam parigino per il n. 1 al mondo che affronterà il francese Clement Tabur, n. 165 Atp, in tabellone grazie a una wild card. Appuntamento non prima delle ore 20.15 sul Philippe Chatrier: su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale del match.
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Sarà un confronto inedito per Sinner che in carriera non ha mai incrociato il 26enne francese, per la seconda volta in tabellone al Roland Garros. Jannik arriva da una serie aperta di 29 vittorie consecutive, con cinque titoli Masters 1000. Adesso inizia la missione Parigi, l'unico trofeo che manca nella sua bacheca per completare il tennis.