Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky

Giovedì da non perdere agli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico. Ben dieci italiani in campo tra cui Berrettini, Sonego e Cinà (che recupera la sfida non giocata contro Blockx mercoledì per via della pioggia). Nel femminile debutta la campionessa in carica Paolini. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW RISULTATI LIVE

Super giovedì di tennis agli Internazionali d'Italia, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ben dieci gli italiani in campo, considerando anche le due sfide da recuperare di Basiletti (che ripartirà dal 5-3 su Tomljanovic) e Cinà (atteso al debutto contro il giovane belga Blockx) per via della cancellazione per pioggia nella serata di mercoledì. Ad aprire il programma alle ore 11 sul campo Centrale ci sarà Matteo Berrettini. L'azzurro esordirà nel match di casa contro l'australiano Popyrin, in quello che sarà il quinto incontro tra i due, con Matteo che è avanti 3-1 nei precedenti. Debutto a Roma anche per Bellucci (contro Burruchaga), Maestrelli (contro Bautista Agut) e per il giovane classe 2004 Cadenasso (contro l'argentino Tirante). In programma anche un derby azzurro tra Pellegrino e Nardi, mentre alle ore 19 toccherà a Lorenzo Sonego contro il peruviano Buse. Nel femminile, invece, non prima delle 13 ci sarà il debutto della campionessa in carica Jasmine Paolini, che se la vedrà contro la francese Jeanjean.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW SKY SPORT UNO (201) fino alle 19.45 poi SKY SPORT ARENA (204) ore 11: Popyrin (Aus) vs BERRETTINI (Ita)

(Ita) a seguire: CINÀ (Ita) vs Blockx (Bel)

(Ita) vs Blockx (Bel) a seguire: Burruchaga (Arg) vs BELLUCCI (Ita)

(Ita) a seguire: Tirante (Arg) vs CADENASSO (Ita)

(Ita) a seguire: Shapovalov (Can) vs Navone (Arg)

a seguire: PELLEGRINO (Ita) vs NARDI (Ita) SKY SPORT TENNIS (203) ore 1045: Studio Tennis

ore 11: Popyrin (Aus) vs BERRETTINI (Ita)

(Ita) ore 13: PAOLINI (Ita) vs Jeanjean (Fra)

(Ita) vs Jeanjean (Fra) a seguire: Gauff (Usa) vs Valentova (Cze)

ore 18.30: Sky Tennis Show

ore 19: SONEGO (Ita) vs Buse (Par)

(Ita) vs Buse (Par) a seguire: Sky Tennis Show

a seguire: Sabalenka vs Krejcikova (Cze) SKY SPORT ARENA (204) dalle 11: Diretta Tennis SKY SPORT MIX (211) ore 11: Ruzic (Cro) vs Andreeva

non prima delle 12: BASILETTI (Ita) vs Tomljanovic (Aus)

(Ita) vs Tomljanovic (Aus) a seguire: Burruchaga (Arg) vs BELLUCCI (Ita)

(Ita) a seguire: Tsitsipas (Gre) vs Machac (Cze)

non prima delle 17: Bencic (Svi) vs Andreescu (Can)

a seguire: PELLEGRINO (Ita) vs NARDI (Ita) SKY SPORT 251 ore 11: Bucsa (Spa) vs Zheng (Chn)

a seguire: CINÀ (Ita) vs Blockx (Bel)

(Ita) vs Blockx (Bel) a seguire: Bautista Agut (Spa) vs MAESTRELLI (Ita)

(Ita) a seguire: Tirante (Arg) vs CADENASSO (Ita)

(Ita) a seguire: Shapovalov (Can) vs Navone (Arg) SKY SPORT 252 ore 11: Svrcina (Cze) vs Kecmanovic (Srb)

a seguire: Fearnley (Gbr) vs MP. Perricard (Fra)

a seguire: Joint (Aus) vs Golubic (Svi)

a seguire: Ostapenko (Lat) vs Anisimova (Usa)

a seguire: Ofner (Aut) vs Michelsen (Usa)

a seguire: Kessler (Usa) vs Jovic (Usa) SKY SPORT 253 ore 11: Bergs (Bel) vs Atmane (Fra)

a seguire: Fucsovics (Hun) vs Prizmic (Cro)

a seguire: Maria (Ger) vs Cirstea (Rom)

a seguire: Garin (Chi) vs J. Cerundolo (Arg)

a seguire: Medjedovic (Srb) vs Royer (Fra)

Fino all'11 maggio c'è con Diretta Tennis Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.