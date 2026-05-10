Musetti e non solo: il programma di oggi su Sky

Nuova giornata di tennis agli Internazionali d'Italia , da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Domenica caratterizzata dall'inizio del terzo turno nel tabellone maschile. Tre gli italiani in campo: Lorenzo Musetti , reduce dalla vittoria in due set contro il francese Mpetshi Perricard, se la vedrà contro Francisco Cerundolo, in quello che sarà il quarto incontro tra i due (l'argentino è avanti 2-1 nei precedenti). La testa di serie numero 18 Luciano Darderi affronterà invece Tommy Paul, mentre sarà super sfida per Matteo Arnaldi . Il sanremese viene dal grande successo in tre set contro il numero 6 del seeding Alex De Minaur e sfiderà il giovane talento spagnolo Rafael Jodar. Grande match anche nel femminile, con Elisabetta Cocciaretto - al terzo turno a Roma per la prima volta in carriera - che giocherà contro la numero 3 al mondo Iga Swiatek.

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