Musetti e non solo: il programma di oggi su Sky

Internazionali BNL d'Italia, il programma di oggi: partite e orariinternazionali
Al Foro Italico inizia il terzo turno del tabellone maschile: Musetti sfida Cerundolo, mentre Darderi se la vede con Tommy Paul. Per Arnaldi c'è il giovane spagnolo Jodar. Nel femminile super match per Cocciaretto contro Swiatek. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Nuova giornata di tennis agli Internazionali d'Italia, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Domenica caratterizzata dall'inizio del terzo turno nel tabellone maschile. Tre gli italiani in campo: Lorenzo Musetti, reduce dalla vittoria in due set contro il francese Mpetshi Perricard, se la vedrà contro Francisco Cerundolo, in quello che sarà il quarto incontro tra i due (l'argentino è avanti 2-1 nei precedenti). La testa di serie numero 18 Luciano Darderi affronterà invece Tommy Paul, mentre sarà super sfida per Matteo Arnaldi. Il sanremese viene dal grande successo in tre set contro il numero 6 del seeding Alex De Minaur e sfiderà il giovane talento spagnolo Rafael Jodar. Grande match anche nel femminile, con Elisabetta Cocciaretto - al terzo turno a Roma per la prima volta in carriera - che giocherà contro la numero 3 al mondo Iga Swiatek.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: Ruud (Nor) vs Lehecka (Cze)
- non prima delle 15: MUSETTI (Ita) vs F. Cerundolo (Arg)
- a seguire: Tien (Usa) vs Bublik (Kaz)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: COCCIARETTO (Ita) vs Swiatek (Pol)
- a seguire: ARNALDI (Ita) vs Jodar (Esp)
- a seguire: Sky Tennis Show
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: Svitolina (Ukr) vs Baptiste (Usa)
- non prima delle 13: Blockx (Bel) vs Zverev (Ger)
- non prima delle 15: MUSETTI (Ita) vs F. Cerundolo (Arg)
- a seguire: Krawietz/Puetz vs COBOLLI/SONEGO
- a seguire: Eala (Phi) vs Rybakina (Kaz)
- ore 19: Paul (Usa) vs DARDERI (Ita)
- a seguire: ARNALDI (Ita) vs Jodar (Esp)
- a seguire: Sky Tennis Show
SKY SPORT ARENA (204) + SKY SPORT 254
- ore 11-20: Diretta Tennis
SKY SPORT 252
- ore 11: Ruud (Nor) vs Lehecka (Cze)
- a seguire: Pegula (Usa) vs Masarova (Sui)
- a seguire: Osaka (Jpn) vs Shnaider
- a seguire: Eala (Phi) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire: Paul (Usa) vs DARDERI (Ita)
SKY SPORT 253
- ore 11: CADENASSO/VASAMI vs Granollers/Zeballos
- a seguire: Humbert (Fra) vs Prizmic (Cro)
- a seguire: Khachanov vs Van de Zandschulp (Ned)
- a seguire: Tien (Usa) vs Bublik (Kaz)
- a seguire: Siegemund (Ger) v s Pliskova (Cze)
SKY SPORT 259
- ore 11: Keys (Usa) vs Bartunkova (Cze)
- a seguire: Humbert (Fra) vs Prizmic (Cro)
- a seguire: GRANT/RUGGERI vs Cirstea/Cristian
- a seguire: Krawietz/Puetz vs COBOLLI/SONEGO
- a seguire: FORTI/ROMANO vs Erler/Miedler
Fino all'11 maggio c'è con Diretta Tennis
Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.