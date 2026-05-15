Darderi-Ruud all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partita
Luciano Darderi impegnato sul Centrale del Foro Italico a caccia della sua prima finale in un Masters 1000 in carriera. L'azzurro affronta il n.25 del mondo Casper Ruud nella semifinale degli Internazionali BNL d'Italia. Incognita meteo, con la pioggia che minaccia di condizionare la giornata. Il match, in programma non prima delle 15.30, è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Roma, rischio pioggia: il meteo LIVE
La giornata di oggi venerdì 15 maggio agli Internazionali BNL d'Italia è dedicata alle semifinali maschili (con in campo prima Darderi e poi Sinner), a quelle del doppio femminile e ai quarti del doppio uomini (con Bolelli e Vavassor). Ma il programma degli organizzatori potrebbe subire modifiche a causa del maltempo. Qui la situazione meteo a Roma in tempo reale
Internazionali di Roma, incognita meteo al Foro Italico: le news LIVEVai al contenuto
DARDERI-RUUD LIVE ALLE 15.30 SU SKY SPORT UNO
Darderi è il giocatore con più vittorie sulla terra rossa dall'inizio della stagione 2024 (55), insieme all'argentino Francisco Cerundolo
Darderi e Ruud scenderanno in campo non prima delle 15.30 e dopo il match di doppio femminile Bucsa/Melichar-Martinez contro Siniakova/Townsend
Per il secondo anno consecutivo l'Italia ha due azzurri in semifinale al Foro Italico: era già successo lo scorso anno con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Un evento che si è verificato solo due volte nell'Era Open
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Darderi: "È stata una lotta. Un sogno essere in semifinale"
Ai quarti è infine arrivata la vittoria in notturna su Rafa Jodar in tre set, con il match che si è concluso oltre le 2 di notte
Darderi arriva dalla splendida vittoria agli ottavi su Sascha Zverev, la prima in carriera contro un top 10. L'azzurro contro il tedesco ha pure annullato quattro match point
Il percorso di Darderi a Roma
- 1° turno: Darderi - bye
- 2° turno: Darderi - Hanfmann 6-4, 6-4
- 3° turno: Darderi - Paul 3-6, 6-3, 6-2
- Ottavi: Darderi - Zverev 1-6, 7-6, 6-0
- Quarti: Darderi - Jodar 7-6, 5-7, 6-0
È una sfida inedita quella all'orizzonte per Luciano Darderi. L'azzurro non ha mai affrontato in carriera il norvegese, n.25 del mondo
Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Luciano Darderi protagonista della semifinale agli Internazionali d'Italia. Per la prima volta tra i migliori 4 in un Masters 1000, l'azzurro affronterà Casper Ruud