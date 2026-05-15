Internazionali di Roma, incognita meteo al Foro Italico: le news LIVE

La giornata di oggi venerdì 15 maggio agli Internazionali BNL d'Italia è dedicata alle semifinali maschili (con in campo prima Darderi e poi Sinner), a quelle del doppio femminile e ai quarti del doppio uomini (con Bolelli e Vavassor). Ma il programma degli organizzatori potrebbe subire modifiche a causa del maltempo. Qui la situazione meteo a Roma in tempo reale e il programma aggiornato degli incontri in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW