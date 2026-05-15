Internazionali di Roma, incognita meteo al Foro Italico: le news LIVE

La giornata di oggi venerdì 15 maggio agli Internazionali BNL d'Italia è dedicata alle semifinali maschili (con in campo prima Darderi e poi Sinner), a quelle del doppio femminile e ai quarti del doppio uomini (con Bolelli e Vavassor). Ma il programma degli organizzatori potrebbe subire modifiche a causa del maltempo. Qui la situazione meteo a Roma in tempo reale e il programma aggiornato degli incontri in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
L'incognita meteo e le altre news LIVE dal Foro Italico
Nel VIDEO Dalila Setti in collegamento dal Foro Italico ci aggiorna sulle condizioni meteo a Roma e sul programma della giornata. E intanto sul centrale c'è già Ruud che prepara la semifinale contro Darderi.
E' cominciato il riscaldamento di Ruud
Il norvegese Casper Ruud - che nel pomeriggio sfiderà Luciano Darderi in semifinale - ha cominciato il riscaldamento sul campo centrale in vista del match. Il suo avversario invece effettuerà la rifinitura alle 13. Di seguito gli orari degli allenamenti pre partita degli altri semifinalisti del torneo di singolare maschile:
- Darderi (campo 2) dalle 13 alle 14
- Medvedev (campo 5) dalle 15 alle 16
- Sinner (campo 5) dalle 16 alle 17
Le ultime previsioni meteo: la pioggia arriva solo in serata?
Secondo le previsioni orarie diffuse da 3Bmeteo, alle schiarite di questi minuti dovrebbe seguire una pioggia debole fra le 14 e le 16. Poi il tempo dovrebbe reggere fino alle 21, quando è atteso un temporale che potrebbe protrarsi fino alle 22-22.30
Nuvole e schiarite sul Foro Italico con l'incognita vento
La giornata ventosa rende più difficoltosa un'esatta previsione sulle condizioni metereologiche di oggi a Roma
Giornata ventosa. Spunta un accenno di sole
Continua a soffiare il vento sul Foro Italico. Si è visto anche un timido sole spuntare dietro le nuvole
Su Roma cielo molto nuvoloso
Al momento cielo molto nuvoloso con vento: segui qui gli aggiornamenti sulla situazione del meteo a Roma nel giorno delle semifinali maschili degli Internazionali
Quando potrebbe iniziare a piovere
Secondo le simulazioni di 'The Weather Channel' una perturbazione è in arrivo sul cielo di Roma attorno alle ore 16 quando dovrebbe intersificarsi il rischio pioggia (come si vede qui in basso nella tabella oraria)
A che ora si allenano Sinner e Darderi
Seguiremo le rifiniture degli azzurri (così come quelle dei loro avversari) qui nel nostro liveblog e in diretta su Sky Sport 24. Ecco gli orari dei quattro warm-up:
- Ruud (sul centrale) dalle 12 alle 13
- Darderi (campo 2) dalle 13 alle 14
- Medvedev (campo 5) dalle 15 alle 16
- Sinner (campo 5) dalle 16 alle 17
Il programma degli incontri di oggi a Roma
- Ore 13:30 – Semifinale Doppio F: Melichar-Martinez/Bucsa vs Townsend/Siniakova
- Ore 13:30 – Quarti Doppio M: Heliovaara/Patten vs Bolelli/Vavassori
- A seguire – Quarti Doppio M: Harrison/Skupski vs Arevalo/Pavic
- Ore 15:30 – Semifinale Singolo M: Casper Ruud vs Luciano Darderi
- Ore 19:00 – Semifinale Singolo M: Jannik Sinner vs Daniil Medvedev
- Ore 20:30 – Semifinale Doppio F: Pegula/Hunter vs Snajder/Andreeva
Il dettaglio delle previsioni meteo
- Mattina: cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Le condizioni restano stabili ma in progressivo peggioramento
- Primo pomeriggio (dalle 13 alle 15): Inizia la fase instabile con l'arrivo di deboli piogge e brevi rovesci isolati
- Tardo pomeriggio e sera (dalle 16 in poi): è la fascia più critica con un'alta probabilità di rovesci e temporali (al momento fino al 68% di possibilità di pioggia)
- Temperature: la massima toccherà i 20°C - 21°C nelle ore centrali, mentre la minima scenderà a circa 14°C - 15°C in serata
- Venti: moderati provenienti da sud-sud ovest, con raffiche fino a 35 km/h
La situazione meteo oggi al Foro Italico
Al momento il cielo è nuvoloso, ma ci sono forti rischi di piogge e possibili temporali nel pomeriggio. Il Comune di Roma ha diramato un'allerta meteo gialla a partire dalla mattinata per le successive 24-36 ore, con potenziali conseguenze e ritardi sui match in programma.