Sinner, il tabellone agli Internazionali d'Italia

Sinner all'Atp Roma 2026: tabellone e avversari
Strada tracciata per Jannik Sinner agli Internazionali BNL d'Italia. Il n. 1 al mondo debutterà contro Ofner o Michelsen, poi possibile derby con Berrettini al 3° turno. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti possibile solo in finale. Di seguito il potenziale cammino di Jannik al Foro Italico. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 17 maggio
- Bye
- Sebastian OFNER (nessun precedente)
- Alex MICHELSEN (precedenti 3-0 per Jannik)
- Matteo BERRETTINI (precedenti 2-0 per Jannik)
- Jakub MENSIK (precedenti 1-0 per il ceco)
- Arthur FILS (precedenti 2-0 per Jannik)
- Frances TIAFOE (precedenti 5-1 per Jannik)
- Lorenzo SONEGO (precedenti 5-0 per Jannik)
- Ben SHELTON (precedenti 9-1 per Jannik)
- Andrey RUBLEV (precedenti 7-3 per Jannik)
- Alejandro DAVIDOVICH FOKINA (precedenti 1-0 per Jannik)
- Felix AUGER-ALIASSIME (precedenti 5-2 per Jannik)
- Daniil MEDVEDEV (precedenti 9-7 per Jannik)
- Flavio COBOLLI (precedenti 1-0 per Jannik)
- Valentin VACHEROT (nessun precedente)
- Joao FONSECA (precedenti 1-0 per Jannik)
- Alexander ZVEREV (precedenti 10-4 per Jannik)
- Novak DJOKOVIC (precedenti 6-5 per Jannik)
- Lorenzo MUSETTI (precedenti 3-0 per Jannik)
- Alex DE MINAUR (precedenti 13-0 per Jannik)
- Il potenziale cammino di Sinner fino alla finale