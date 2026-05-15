Darderi-Ruud agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming

Luciano Darderi a caccia della sua prima finale in un Masters 1000 in carriera: l'azzurro affronta Casper Ruud nella semifinale degli Internazionali BNL d'Italia. Il match in programma alle 15.30 sul Centrale sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Luciano Darderi in campo per la storia. L'argentino, numero 20 del ranking (ma destinato a migliorare) sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli Internazionali BNL d'Italia. Luciano è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche quattro match point. L'avversario, numero 25 del mondo, ha vinto il turno precedente contro Khachanov, battuto in tre set. Tra Darderi e Ruud non ci sono precedenti. Il match del Centrale in diretta alle ore 15.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Il percorso di Darderi a Roma

  • 1° turno:  Darderi - bye
  • 2° turno:  Darderi - Hanfmann 6-4, 6-4
  • 3° turno: Darderi -  Paul 3-6, 6-3, 6-2
  • Ottavi: Darderi - Zverev 1-6, 7-6, 6-0
  • Quarti: Darderi -  Jodar 7-6, 5-7, 6-0

Il percorso di Ruud a Roma

  • 1° turno:  Ruud - bye
  • 2°  turno:  Ruud- Svajda 6-1, 6-3
  • 3° turno:  Ruud- Lehečka 6-3, 6-4
  • Ottavi:  Ruud- Musetti 6-3, 6-1 
  • Quarti: Ruud- Khahanov 6-1, 1-6, 6-2

