Errani e Vavassori oggi al Roland Garros, il risultato in diretta live della finale
Sara Errani e Andrea Vavassori a caccia del secondo titolo consecutivo a Parigi nel doppio misto. Gli azzurri affronteranno sullo Chatrier la coppia americana formata da Gabriela Dabrowski ed Evan King. Appuntamento alle 12, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Oggi le semifinali femminili
Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale Slam inedita. Prima toccherà a Marta Kostyuk e Mirra Andreeva (appuntamento alle ore 15), poi la sfida tra le rivelazioni Diana Shnaider e Maya Chwalinska.
La 48esima finale Slam azzurra
Quella di oggi sarà la 48esima finale Slam giocata da tennisti azzurri nella storia, considerando singolare (maschile e femminile) e doppio (maschile, femminile e misto). Domenica ci sarà poi la 49esima con Arnaldi o Cobolli
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Berrettini, problema all'anca: "Speriamo per Wimbledon... "
È finito in lacrime, invece, il torneo di Matteo Berrettini, costretto al ritiro nel derby con Matteo Arnaldi per un problema all'anca: "Spero di esseremi fermato in tempo, sentivo il ritmo. Spero di rivederci a Wimbledon. Non so quanto starò fermo, spero il meno possibile"
Berrettini: 'Speriamo di rivederci a Wimbledon'Vai al contenuto
Domani il derby Cobolli-Arnaldi
Domani sarà anche il giorno della prima semifinale Slam tra due italiani, quella che vedrà opposti Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. In palio ci sarà un posto nella finale di domenica contro Sascha Zverev o Jakub Mensik
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Vavassori e l'impegno...doppio
Se per Errani il suo Roland Garros finirà oggi, non vale lo stesso per Andrea Vavassori. Il torinese tornerà in campo domani per la semifinale del doppio maschile, insieme a Simone Bolelli, contro i n. 1 al mondo Granollers/Zeballos. In palio un posto in finale contro Halys/Herbert o Heliovaara/Patten
Il montepremi
La coppia vincitrice incasserà oggi un assegno di 122.000 euro, 61.000 euro a testa. Alla coppia finalista, invece, andrà un premio da 61.000 euro (30.500 euro a testa)
Errani e Vavassori hanno iniziato a giocare insieme a Wimbledon 2024. Da allora gli azzurri hanno collezionato 24 vittorie (con tre Slam vinti) e 6 sconfitte
Chi è Evan King
Statunitense classe 1992, specialista nel doppio, Evan King è il n. 40 al mondo nella classifica di specialità, con un best ranking da n. 14 centrato lo scorso febbraio. In carriera vanta tre titoli di doppio con il connazionale Christian Harrison, mentre nel misto ha giocato lo scorso anno la finale del Roland Garros con la connazionale Taylor Townsend
Chi è Gabriela Dabrowski
Canadese classe 1992 di origini polacche, Dabrowski è la n. 4 al mondo nel ranking femminile di doppio. In carriera ha già vinto due Slam in doppio misto: Roland Garros 2017 (con Rohan Bopanna) e Australian Open 2018 (con Mate Pavic), oltre al bronzo olimpico a Parigi 2024 con il connazionale Felix Auger-Aliassime
Prima volta insieme per Gabriela Dabrowski ed Evan King. Nonostante una partita in meno giocata a Parigi per via del ritiro di Bucsa e Matos prima dei quarti, la coppia canadese-americana non ha avuto vita semplice nelle altre sfide, di cui due risolte al super tiebreak
Il cammino di Dabrowski/King
- 1° turno: vs Zvonareva/Olivetti 7-6, 4-6, 10-7
- 2° turno: vs Khromacheva/Schnaitter 6-4, 6-4
- Quarti: vs Bucsa/Matos W/O
- Semifinale: vs Muhammad/Mektic 7-5, 6-7, 10-5
Sara e Andrea giocano oggi la loro quarta finale Slam nella specialità. Le tre precedenti le hanno vinte tutte: US Open 2024 e 2025 e Roland Garros 2025
Finora è stato un cammino quasi perfetto per Errani/Vavassori che hanno lasciato per strada un solo set, perso al secondo turno contro Stollar e Harrison. Quella è stata la sfida più impegnativa per gli azzurri, autori di una grandissima rimonta nel super tiebreak del terzo set con 9 punti vinti di fila da 1-6
Il cammino di Errani/Vavassori
- 1° turno: vs Perez/Cabral 6-2, 6-2
- 2° turno: vs Stollar/Harrison 6-4, 1-6, 10-6
- Quarti: vs Danilina/Tracy 6-2, 6-2
- Semifinale: vs Siegemund/Roger-Vasselin 6-1, 6-4
Per difendere la corona
Sarà la seconda finale consecutiva a Parigi per Errani/Vavassori che lo scorso anno superarono in finale sempre Evan King, ma in coppia con Taylor Townsend
Il programma di oggi al Roland Garros
CAMPO PHILIPPE-CHATRIER
- ore 12: ERRANI/VAVASSORI vs Dabrowski/King
- non prima delle 15: Kostyuk (Ukr) vs Andreeva
- a seguire: Shnaider vs Chwalinska (Pol)
Il match è in programma alle ore 12 sul Philippe Chatrier, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Sara Errani e Andrea Vavassori aprono il giovedì del Roland Garros. Gli azzurri saranno impegnati nella finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King