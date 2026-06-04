Giovedì dedicato alla finale del doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori a caccia della conferma del titolo conquistato un anno fa. Spazio anche alle semifinali del singolare femminile con Kostyuk-Andreeva e Shnaider-Chwalinska

Al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra aprirà il programma sul Philippe-Chatrier, impegnati nella finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa: sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale Slam inedita. Prima toccherà a Marta Kostyuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Shnaider e Maya Chwalinska.