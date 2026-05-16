Elina Svitolina è la nuova regina di Roma . L'ucraina ha battuto Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in due ore e 52 minuti di partita. Per Svitolina si tratta del quinto titolo '1000' in carriera, il terzo agli Internazionali d'Italia dopo quelli del 2017, 2018 . Si chiude nel migliore dei modi il percorso magico di Svitolina, che nel suo cammino a Roma ha sconfitto ben tre giocatrici in top 5 (Rybakina, Swiatek e la stessa Gauff).

La cronaca del match

Il primo set è stato molto particolare. Gauff è partita bene e nel settimo game ha avuto ben tre palle per il 5-2, che non ha sfruttato e ha subìto la rimonta di Svitolina. L'ucraina, una volta ristabilità la parità, ha strappato la battuta all'avversaria nel decimo game, chiudendo sul 6-4 dopo un'ora di partita. Un break per parte nel secondo parziale, in cui Gauff ha perso il servizio quando è andata a servire per il set (sul 6-5). Inevitabile il tiebreak, portato a casa dall'americana per 7-3. Nel terzo set, invece, Svitolina - decisamente più in forma nell'ultima parte - ha vinto il match grazie ai break nel quinto e settimo game (dopo aver annullato ben tre palle break sul 5-2).