Svitolina vince il Wta Roma: Gauff battuta in tre setinternazionali
Elina Svitolina batte in tre set (6-4, 6-7, 6-2) Coco Gauff e trionfa agli Internazionali BNL d'Italia. Per l'ucraina si tratta del quinto Masters 1000 in carriera. Domenica alle 17 la finale maschile tra Sinner e Ruud su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Elina Svitolina è la nuova regina di Roma. L'ucraina ha battuto Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in due ore e 52 minuti di partita. Per Svitolina si tratta del quinto titolo '1000' in carriera, il terzo agli Internazionali d'Italia dopo quelli del 2017, 2018. Si chiude nel migliore dei modi il percorso magico di Svitolina, che nel suo cammino a Roma ha sconfitto ben tre giocatrici in top 5 (Rybakina, Swiatek e la stessa Gauff).
La cronaca del match
Il primo set è stato molto particolare. Gauff è partita bene e nel settimo game ha avuto ben tre palle per il 5-2, che non ha sfruttato e ha subìto la rimonta di Svitolina. L'ucraina, una volta ristabilità la parità, ha strappato la battuta all'avversaria nel decimo game, chiudendo sul 6-4 dopo un'ora di partita. Un break per parte nel secondo parziale, in cui Gauff ha perso il servizio quando è andata a servire per il set (sul 6-5). Inevitabile il tiebreak, portato a casa dall'americana per 7-3. Nel terzo set, invece, Svitolina - decisamente più in forma nell'ultima parte - ha vinto il match grazie ai break nel quinto e settimo game (dopo aver annullato ben tre palle break sul 5-2).