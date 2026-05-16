Da Sinner al doppio: il programma di oggi su Sky

Sabato show agli Internazionali d'Italia, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner , che tornerà in campo sul Centrale per la prosecuzione della semifinale con Daniil Medvedev , interrotta ieri per pioggia. Si ripartirà con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio prezioso da gestire per centrare la seconda finale consecutiva al Foro Italico. Sarà anche la giornata della finale del singolare femminile , che vedrà opposte la n°3 del mondo Coco Gauff (ko lo scorso anno contro Paolini) e la due volte campionessa a Roma, l'ucraina Elina Svitolina . Ad aprire il programma sul Centrale, però, sarà la semifinale del doppio maschile che vedrà protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harrison e Skupski.

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