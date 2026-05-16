Da Sinner al doppio: il programma di oggi su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Internazionali BNL d'Italia, il programma di oggi: partite e orari

internazionali

Ricco sabato al Foro Italico con i riflettori puntati su Jannik Sinner che alle 15 tornerà in campo per la semifinale contro Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia. In programma anche la semifinale di Bolelli/Vavassori e la finale femminile tra Svitolina e Gauff. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sabato show agli Internazionali d'Italia, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner, che tornerà in campo sul Centrale per la prosecuzione della semifinale con Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Si ripartirà con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio prezioso da gestire per centrare la seconda finale consecutiva al Foro Italico. Sarà anche la giornata della finale del singolare femminile, che vedrà opposte la n°3 del mondo Coco Gauff (ko lo scorso anno contro Paolini) e la due volte campionessa a Roma, l'ucraina Elina Svitolina. Ad aprire il programma sul Centrale, però, sarà la semifinale del doppio maschile che vedrà protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harrison e Skupski.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 12.30: Studio Tennis Roma
  • ore 13: BOLELLI/VAVASSORI vs Harrison/Skupski
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • non prima delle 15: SINNER (Ita) vs Medvedev
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • ore 16.30: Sky Tennis Show
  • ore 17: Gauff (Usa) vs Svitolina (Ukr)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Da Sinner al doppio: il programma di oggi su Sky

internazionali

Ricco sabato al Foro Italico con i riflettori puntati su Jannik Sinner che alle 15 tornerà in...

Pioggia, Sinner-Medvedev slitta alle 15 di oggi

internazionali

Al Foro Italico vince la pioggia: il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato interrotto...

Le news sul meteo al Foro Italico per il 16 maggio

Tennis

E' stata una giornata complicata a Roma per le condizioni meteo. Dopo le due ore di interruzione...

Darderi fuori in semifinale: vince Ruud 6-1, 6-1

internazionali

Luciano Darderi ferma in semifinale la sua straordinaria corsa agli Internazionali BNL d'Italia....

Darderi-Ruud alle 15.30 su Sky Sport Uno

internazionali

Luciano Darderi a caccia della sua prima finale in un Masters 1000 in carriera: l'azzurro...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS