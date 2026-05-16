Da Sinner al doppio: il programma di oggi su Sky

Internazionali BNL d'Italia, il programma di oggi: partite e orariinternazionali
Ricco sabato al Foro Italico con i riflettori puntati su Jannik Sinner che alle 15 tornerà in campo per la semifinale contro Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia. In programma anche la semifinale di Bolelli/Vavassori e la finale femminile tra Svitolina e Gauff. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sabato show agli Internazionali d'Italia, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner, che tornerà in campo sul Centrale per la prosecuzione della semifinale con Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Si ripartirà con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio prezioso da gestire per centrare la seconda finale consecutiva al Foro Italico. Sarà anche la giornata della finale del singolare femminile, che vedrà opposte la n°3 del mondo Coco Gauff (ko lo scorso anno contro Paolini) e la due volte campionessa a Roma, l'ucraina Elina Svitolina. Ad aprire il programma sul Centrale, però, sarà la semifinale del doppio maschile che vedrà protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harrison e Skupski.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 12.30: Studio Tennis Roma
- ore 13: BOLELLI/VAVASSORI vs Harrison/Skupski
- a seguire: Sky Tennis Show
- non prima delle 15: SINNER (Ita) vs Medvedev
- a seguire: Sky Tennis Show
- ore 16.30: Sky Tennis Show
- ore 17: Gauff (Usa) vs Svitolina (Ukr)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.