Jannik Sinner aveva commentato così a Sky Sport la vittoria con Rublev che gli ha regalato la semifinale a Roma per il secondo anno di fila: "Ogni torneo in cui vado cerco di andare il più lontano possibile, ma vivo giorno per giorno. Non è stata una giornata facile, lui ha sbagliato un po' da fondo ma sono felice di essere in semifinale a Roma. Ora devo pensare a recuperare perché domani sarà molto dura e fisica. Il movimento italiano è la cosa più importante, sono contento per Darderi che ha fatto un torneo incredibile. Più italiani siamo meglio è. Oggi abbiamo preparato due partite diverse, anche per le condizioni"