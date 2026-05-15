Sinner-Medvedev all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partita
Avvio fenomenale di Jannik Sinner che in 32 minuti vince il primo set contro Daniil Medvedev, giocando un tennis impressionante. Chi vince sfiderà in finale Casper Ruud. Il match è in diretta più tardi su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
1° game: Medvedev tiene il servizio, 1-0 con Sinner
Stavolta Medvedev può provare a fare corsa di testa. Game a 15 per il russo che da 0-15 mette in serie quattro punti consecutivi. Decisamente il miglior turno di battuta finora per il n. 9 al mondo
Inizia il 2° set: Medvedev al servizio
Sinner vince il 1° set: 6-2 in 32 minuti
Un primo set semplicemente perfetto da parte di Jannik Sinner che incassa il parziale con un ultimo game a 15. A fare la differenza è stata la partenza, con il doppio break di vantaggio iniziale per il n. 1 al mondo. Jannik è stato perfetto sotto ogni aspetto, con Medvedev che ha subito il suo gioco. Grande supporto finora da parte del servizio con il 92% di punti vinti con la prima (solo 2 punti persi alla battuta)
7° game: Medvedev tiene il servizio, Sinner avanti 5-2
Medvedev si salva ancora una volta ai vantaggi, nonostante due doppi falli commessi (entrambi da sinistra). Dopo il cambio di campo, però, Sinner servirà per il set
6° game: Sinner tiene il servizio, 5-1 con Medvedev
Sotto di un quindici con una palla corta sbagliata, Sinner trova l'immediato aiuto del servizio: quattro prime consecutive dell'azzurro che piazza due ace
5° game: Medvedev tiene il servizio, Sinner avanti 4-1
Dopo venti minuti Medvedev riesce a entrare in partita con il primo game. Il russo non sfrutta la prima palla game sul 30-40, commettendo un doppio fallo, ma poi si salva ai vantaggi con le primissime sbavature di Sinner nel match
4° game: Sinner tiene il servizio, 4-0 con Medvedev
Altro game a zero per Sinner che conferma anche il secondo break. Finora parziale 16 punti a 2 in favore dell'azzurro: un inizio devastante, supportato anche dalla prima
3° game: break Sinner, 3-0 con Medvedev
Finora sul Centrale è show di Sinner. L'azzurro sta giocando un tennis sontuoso che porta Medvedev all'errore. Sotto 15-30, il russo viene bucato da un lob perfetto del n. 1 al mondo. Poi arriva il break con un pallonetto sbagliato da Medvedev, che cerca il sostegno del suo angolo dopo una partenza in salita
2° game: Sinner tiene il servizio, 2-0 con Medvedev
Avvio sontuoso di Sinner che conferma il break con un game a zero. Si scambia tanto, ma finora il controllo è sempre del n. 1 al mondo. Non poteva iniziare meglio
Prima volta quest'anno al Foro Italico per Laila Hasanovic. La fidanzata di Sinner sta seguendo la partita insieme a Mark, fratello dell'azzurro. Presenti in tribuna anche i genitori Hanspeter e Siglinde
1° game: break Sinner, 1-0 con Medvedev
Non poteva esserci partenza migliore per Sinner che strappa subito il servizio a Medvedev. Bravo l'azzurro a uscire dalla "tela" del russo, con tre colpi vincente al termine di scambi prolungati. Che avvio del n. 1 al mondo
INIZIA IL MATCH! Medvedev al servizio
Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere: inizia il riscaldamento
Medvedev e Sinner entrano in campo! La semifinale è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Sinner ha un bilancio di 18 vittorie e una sconfitta contro top 10 da Pechino dello scorso anno: l'unica sconfitta dell'azzurro è stata a gennaio, agli Australian Open, contro Novak Djokovic
Le strisce di vittorie più lunghe dal 1990*
- Novak Djokovic 43
- Roger Federer 41
- Thomas Muster 35
- Rafael Nadal 32
- Pete Sampras 29
- Andy Murray 28
- Jannik Sinner 27
*è considerata solo la striscia di vittorie più lunga per tennista
Sinner e Medvedev in campo alle 19.15
In foto gli spettatori che attendono di entrare sul Centrale per la sessione serale: Sinner e Medvedev entreranno in campo alle ore 19.15
Per Sinner, invece, sarebbe la 38esima finale in carriera nel circuito maggiore (il record è 28-9), la quinta del 2026 e la sesta sulla terra rossa.
Medvedev insegue la 44esima finale in carriera nel circuito maggiore: sarebbe la terza soltanto sulla terra rossa dopo Barcellona 2019 (battuto poi da Thiem) e Roma 2023 (titolo vinto superando Rune)
Medvedev è il secondo giocatore in attività con più vittorie contro i numeri 1 al mondo. Il bilancio del russo è di 8 vittorie e 8 sconfitte: l'ultimo successo risale allo scorso marzo a Indian Wells, contro Carlos Alcaraz
Quando entrerà Sinner in campo?
Bisognerà considerare adesso circa 30 minuti per l'ingresso sugli spalti degli spettatori della sessione serale. Poi Jannik Sinner e Daniil Medvedev potranno entrare in campo, meteo permettendo. Intanto inizia adesso Sky Tennis Show su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Attenzione anche al ranking Atp. Sinner attualmente ha 2.140 punti di vantaggio su Alcaraz che diventerebbero 2.390 in caso di vittoria oggi. L'azzurro è praticamente certo di restare n. 1 al mondo anche dopo Wimbledon. Medvedev, invece, è tornato n. 8 al mondo con questa semifinale: vincendo oggi salirebbe n. 6 Atp, mentre con il titolo tornerebbe in top 5
Ruud in finale: Darderi battuto in due set
È Casper Ruud il primo finalista degli Internazionali d'Italia. Il norvegese ha superato Luciano Darderi con un doppio 6-1 in poco più di un'ora di gioco, ma con una pausa di quasi due ore per pioggia. Arrivato scarico fisicamente, Luciano ha subito il gioco dell'avversario che domenica giocherà la prima finale in carriera a Roma
Darderi fuori in semifinale: vince Ruud 6-1, 6-1Vai al contenuto
Medvedev andrà oggi a caccia della 12esima finale in carriera a livello Masters 1000: diventerebbe il nono giocatoredi sempre per finali in tornei di questa categoria, staccando Boris Becker
Medvedev non batte un top 10 sulla terra rossa da Roma 2023. Allora il russo superò Stefanos Tsitsipas e Holger Rune per ottenere uno dei successi più importanti in carriera
Il percorso di Medvedev
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Machac W/O
- 3° turno: vs Llamas Ruiz 3-6, 6-4, 6-2
- Ottavi: vs Tirante 6-3, 6-2
- Quarti: vs Landaluce 1-6, 6-4, 7-5
La finale domenica alle 17 su Sky Sport
La finale degli Internazionali d'Italia si giocherà domenica alle ore 17 sul Centrale del Foro Italico, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Domani, invece, si giocherà la finale femminile tra Coco Gauff ed Elina Svitolina
Wierer: "Sinner trasmette emozioni con i suoi match"
Tra chi ha assistito alla vittoria di Jannik Sinner su Andrey Rublev c'era anche Dorothea Wierer. L'ex biathleta, che ha chiuso la carriera lo scorso febbraio un argento olimpico a Milano-Cortina, ha parlato a Sky Sport del rapporto con il tennista azzurro: "Sinner è una persona umile e gentile, in ogni partita trasmette emozioni diverse. Si concentra su cosa fare senza distrazioni, un grandissimo sportivo". Wierer ha poi parlato del suo futuro, con un sogno nel cassetto da allenatrice: "Ho tanti progetti e tante proposte. In questo momento sto valutando: ho smesso da appena tre mesi, mi serve tempo per prendere la decisione giusta. Mi piacerebbe anche allenare, far vedere il biathlon ai giovani"
Darderi-Ruud ora LIVE su Sky Sport Uno
È attualmente in corso sul Centrale la prima semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud, con l'azzurro sotto di un set. La partita tra Sinner e Medvedev è in programma non prima delle 19, ma bisognerà considerare dalla fine della prima semifinale almeno 30 minuti per l'ingresso sugli spalti degli spettatori della sessione serale
Darderi-Ruud LIVE: Luciano sotto un set a zeroVai al contenuto
L'incognita maltempo: le news LIVE
Sul Foro Italico pesa oggi una grande incognita, quella del maltempo. La prima semifinale tra Darderi e Ruud è stata interrotta per quasi due ore per via della pioggia e in serata è previsto un nuovo acquazzone. Nel nostro liveblog dedicato tutte le news sul meteo di Roma
Internazionali di Roma, incognita meteo al Foro Italico: le news LIVEVai al contenuto
In caso di vittoria oggi, Jannik Sinner diventerebbe il secondo uomo a giocare almeno sei finali consecutive a livello Masters 1000 dopo Novak Djokovic (record di 7 tra Roma 2015 e Miami 2016). L'azzurro, inoltre, diventerebbe il secondo giocatore a raggiungere le prime cinque finali Masters 1000 stagionali (dopo Nadal nel 2011) e giocare le finali di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa nello stesso anno (sempre dopo Nadal che ci riuscì cinque volte)
In caso di vittoria oggi, Sinner diventerebbe il primo italiano nell'Era Open a raggiungere due finali consecutive agli Internazionali d'Italia. Sarebbe per lui la 14esima finale Masters 1000 in carriera
Sinner ha una striscia aperta di 27 vittorie consecutive: si tratta della streak di successi più lunga in carriera dell'azzurro che ha superato le 27 vittorie tra Shanghai 2024 e Roma 2025 (battuto in finale da Alcaraz)
Sinner: "Recupero importante per la semifinale
Jannik Sinner aveva commentato così a Sky Sport la vittoria con Rublev che gli ha regalato la semifinale a Roma per il secondo anno di fila: "Ogni torneo in cui vado cerco di andare il più lontano possibile, ma vivo giorno per giorno. Non è stata una giornata facile, lui ha sbagliato un po' da fondo ma sono felice di essere in semifinale a Roma. Ora devo pensare a recuperare perché domani sarà molto dura e fisica. Il movimento italiano è la cosa più importante, sono contento per Darderi che ha fatto un torneo incredibile. Più italiani siamo meglio è. Oggi abbiamo preparato due partite diverse, anche per le condizioni"
Le 32 vittorie consecutive a livello Masters 1000
Grazie al successo contro Andrey Rublev nei quarti degli Internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner sale a quota 32 successi e supera la striscia di 31 vittorie consecutive a livello Masters 1000, un record che apparteneva a Novak Djokovic.
Sinner supera a Roma un record pazzesco di Novak DjokovicVai al contenuto
Percorso netto finora da parte di Sinner che ha vinto quattro partite senza concedere set, perdendo al più sette game (nel match d'esordio contro l'austriaco Ofner)
Il cammino di Sinner
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Ofner 6-3, 6-4
- 3° turno: vs Popyrin 6-2, 6-0
- Ottavi: vs Pellegrino 6-2, 6-3
- Quarti: vs Rublev 6-2, 6-4
Sinner-Medvedev, gli highlights della finale di Indian Wells
Sinner-Medvedev, tutti i precedenti
- 2026 - Indian Wells (F): Sinner b. Medvedev 7-6, 7-6
- 2024 - Atp Finals (RR): Sinner b. Medvedev 6-3, 6-4
- 2024 - Shanghai (QF): Sinner b. Medvedev 6-1, 6-4
- 2024 - US Open (QF): Sinner b. Medvedev 6-2, 1-6, 6-1, 6-4
- 2024 - Wimbledon (QF): Medvedev b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3
- 2024 - Miami (SF): Sinner b. Medvedev 6-1, 6-2
- 2024 - Australian Open (F): Sinner b. Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3
- 2023 - ATP Finals (SF): Sinner b. Medvedev 6-3, 6-7, 6-1
- 2023 - Vienna (F): Sinner b. Medvedev 7-6, 4-6, 6-3
- 2023 - Pechino (F): Sinner b. Medvedev 7-6, 7-6
- 2023 - Miami (F): Medvedev b. Sinner 7-5, 6-3
- 2023 - Rotterdam (F): Medvedev b. Sinner 5-7, 6-2, 6-2
- 2022 - Vienna (QF): Medvedev b. Sinner 6-4, 6-2
- 2021 - ATP Finals (RR): Medvedev b. Sinner 6-0, 6-7, 7-6
- 2021 - Marsiglia (QF): Medvedev b. Sinner 6-2, 6-4
- 2020 - Marsiglia (R16): Medvedev b. Sinner 1-6, 6-1, 6-2
Sinner-Medvedev, atto XVII
Sarà il diciassettesimo confronto in carriera tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, il secondo del 2026 dopo la finale di Indian Wells vinta dall'azzurro con un doppio 7-6. Jannik è avanti 9-7 nei precedenti e ha vinto nove degli ultimi 10 incontri: l'unico ko a Wimbledon 2024
Il match è in programma sul Campo Centrale dopo Darderi-Ruud, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Jannik Sinner a caccia della seconda finale consecutiva agli Internazionali BNL d'Italia. Il n. 1 al mondo affronterà sul Centrale il russo Daniil Medvedev