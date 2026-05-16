Internazionali Roma, Sinner-Medvedev alle 15: le ultime e le news sul meteo LIVE
Ieri la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev agli Internazionali a Roma è stata interrotta nel terzo set (con l'azzurro avanti 6-2, 5-7, 4-2) a causa del maltempo e verrà conclusa oggi, non prima delle 15. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le news sull'avvicinamento e sulle condizioni meteo nel nostro liveblog
Via i teloni dal campo Centrale
Nel VIDEO gli addetti tolgono i teloni dal campo Centrale del Foro Italico. Si attende l'inizio del programma odierno, con un clima che ancora alterna momenti di pioggia a schiarite
Ha smesso di piovere a Roma
Buone notizie dal Foro Italico: ha smesso di piovere. Si attende l'inizio del programma di oggi sul Centrale, che dovrebbe cominciare non prima delle 13.30
Le ultime news sul meteo a Roma
Comincia a piovere al Foro Italico e l'inizio dei match viene posticipato di almeno mezz'ora. Le ultime news da Roma nel VIDEO con Dalila Setti
Bolelli/Vavassori in campo non prima delle 13.30
Gli organizzatori - a causa della pioggia - hanno comunicato che il programma di oggi non comincerà prima delle 13.30 con la semifinale del doppio maschile tra Bolelli/Vavassori e Harrison/Skupski. Di conseguenza rischia di slittare anche l'orario della prosecuzione di Sinner-Medvedev
Pioggia e vento: teloni sul campo Centrale
Scende la pioggia sul Foro Italico e i teloni coprono il campo Centrale al Foro Italico. In questo momento a Roma c'è anche un forte vento da ovest
Pioggia sul Foro Italico
E' cominciata la pioggia sul Foro Italico, quando manca poco più di mezz'ora all'inizio del nuovo programma del sabato degli Internazionali a Roma
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 13: BOLELLI/VAVASSORI vs Harrison/Skupski
- non prima delle 15: SINNER (Ita) vs Medvedev
- non prima delle 17: Gauff (Usa) vs Svitolina (Ukr)
Per Sinner warm up a ridosso della prosecuzione
Nel VIDEO Dalila Setti torna sulle sensazioni di Sinner rispetto alla partita giocata ieri e poi interrotta contro Medvedev. Il numero 1 del mondo ha fissato il warm up alle 14, a ridosso della prosecuzione del match
Nuvole sul Foro Italico
Dopo una prima parte di mattina caratterizzata dal sole, il cielo è diventato nuvoloso sul Foro Italico. Al momento però senza precipitazioni
Dalle 15 precipitazioni assenti
Secondo il sito '3bmeteo.com' possibili leggere precipitazioni su Roma fino alle 14 circa. Dalle ore 15 invece non sono più previste piogge
Sinner, ieri il medical time-out per un problema alla coscia
Partita dallo sforzo fisico notevole per Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. Già in affanno nel secondo set, l'azzurro ha chiesto l'intervento del fisioterapista a metà del terzo parziale per un trattamento alla coscia destra. Un medical time-out accolto con qualche polemica da parte di Medvedev che ha chiesto al giudice di sedia se fosse solo un problema di crampi (non trattabile, da regolamento, con un medical time-out)
Medical time-out per Sinner: trattamento alla cosciaVai al contenuto
Warm up Medvedev alle 13. Sinner in campo alle 14
Prima della prosecuzione del match che vale la finale agli Internazionali Medvedev e Sinner scenderanno in campo per la rifinitura. Il warm up del russo è in programma alle 13, quello dell'italiano numero 1 Atp alle 14
Il punto sulle condizioni di Sinner
È stata una serata di sofferenza sul Centrale per Jannik Sinner che nel match contro Daniil Medvedev (poi interrotto e rinviato a sabato per pioggia) ha accusato un vistoso calo fisico, dopo aver speso tante energie fisiche e nervose. Nel VIDEO il punto sulle condizioni del n. 1 al mondo dal nostro inviato a Roma, Angelo Mangiante
Come sta Sinner? Il punto sulle sue condizioniVai al contenuto
"Gli Internazionali di Ljubo": il vodcast del 16 maggio
Ci sono tante considerazioni da fare in vista della prosecuzione della semifinale tra Sinner e Medvedev, perché è una situazione molto particolare. C'è anche il rischio di dormire poco quando la partita viene sospesa così. Inoltre, è certo un giorno di riposo, e soprattutto dal punto di vista mentale è un richiamo d'attenzione importante. Questi i temi dell'approfondimento di Sky Sport del 16 maggio con Ivan Ljubicic sull’edizione 2026 del Masters 1000 di Roma, disponibile dalle prime ore del mattino in versione vodcast su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport (e in versione podcast su tutte le piattaforme)
'Gli Internazionali di Ljubo': il vodcast del 16 maggioVai al contenuto
Prevista (poca) pioggia alle 14
Nel VIDEO Dalila Setti collegata dal Foro Italico illustra il nuovo programma del sabato degli Internazionali, con un occhio attento al meteo che oggi - a differenza di ieri - non dovrebbe creare particolari problemi
Le previsioni di oggi a Roma
Ecco le previsioni del portale specializzato 'ilmeteo.it', che solamente alle 12 e alle 14 prevede il rischio di precipitazioni, in ogni caso di bassa intensità
Il programma di sabato su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 13: BOLELLI/VAVASSORI vs Harrison/Skupski
- non prima delle 15: SINNER (Ita) vs Medvedev
- non prima delle 17: Gauff (Usa) vs Svitolina (Ukr)
Ieri la sospensione, oggi si riprende
La partita tra Sinner e Medvedev - sospesa per pioggia con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo set - verrà conclusa oggi non prima delle 15, dopo la semifinale del doppio di Bolelli/Vavassori che inizierà alle 13. Confermata regolarmente alle 17 la finale del singolare femminile tra Gauff e Svitolina, mentre sulla Supertennis Arena si giocheranno due match di doppio dalle 12