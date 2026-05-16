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Internazionali Roma, Sinner-Medvedev alle 15: le ultime e le news sul meteo LIVE

live internazionali

Ieri la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev agli Internazionali a Roma è stata interrotta nel terzo set (con l'azzurro avanti 6-2, 5-7, 4-2) a causa del maltempo e verrà conclusa oggi, non prima delle 15. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le news sull'avvicinamento e sulle condizioni meteo nel nostro liveblog

SINNER-MEDVEDEV LIVE

LIVE

Via i teloni dal campo Centrale

Nel VIDEO gli addetti tolgono i teloni dal campo Centrale del Foro Italico. Si attende l'inizio del programma odierno, con un clima che ancora alterna momenti di pioggia a schiarite

Ha smesso di piovere a Roma

Buone notizie dal Foro Italico: ha smesso di piovere. Si attende l'inizio del programma di oggi sul Centrale, che dovrebbe cominciare non prima delle 13.30

Le ultime news sul meteo a Roma

Comincia a piovere al Foro Italico e l'inizio dei match viene posticipato di almeno mezz'ora. Le ultime news da Roma nel VIDEO con Dalila Setti

Bolelli/Vavassori in campo non prima delle 13.30

Gli organizzatori - a causa della pioggia - hanno comunicato che il programma di oggi non comincerà prima delle 13.30 con la semifinale del doppio maschile tra Bolelli/Vavassori e Harrison/Skupski. Di conseguenza rischia di slittare anche l'orario della prosecuzione di Sinner-Medvedev

Pioggia e vento: teloni sul campo Centrale

Scende la pioggia sul Foro Italico e i teloni coprono il campo Centrale al Foro Italico. In questo momento a Roma c'è anche un forte vento da ovest

Roma campo centrale teloni

Pioggia sul Foro Italico

E' cominciata la pioggia sul Foro Italico, quando manca poco più di mezz'ora all'inizio del nuovo programma del sabato degli Internazionali a Roma

SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 13: BOLELLI/VAVASSORI vs Harrison/Skupski
  • non prima delle 15: SINNER (Ita) vs Medvedev
  • non prima delle 17: Gauff (Usa) vs Svitolina (Ukr)
Pioggia Foro Italico

Per Sinner warm up a ridosso della prosecuzione

Nel VIDEO Dalila Setti torna sulle sensazioni di Sinner rispetto alla partita giocata ieri e poi interrotta contro Medvedev. Il numero 1 del mondo ha fissato il warm up alle 14, a ridosso della prosecuzione del match

Nuvole sul Foro Italico

Dopo una prima parte di mattina caratterizzata dal sole, il cielo è diventato nuvoloso sul Foro Italico. Al momento però senza precipitazioni

Foro Italico nuvoloso

Dalle 15 precipitazioni assenti

Secondo il sito '3bmeteo.com' possibili leggere precipitazioni su Roma fino alle 14 circa. Dalle ore 15 invece non sono più previste piogge

meteo sabato Roma

Sinner, ieri il medical time-out per un problema alla coscia

Partita dallo sforzo fisico notevole per Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. Già in affanno nel secondo set, l'azzurro ha chiesto l'intervento del fisioterapista a metà del terzo parziale per un trattamento alla coscia destra. Un medical time-out accolto con qualche polemica da parte di Medvedev che ha chiesto al giudice di sedia se fosse solo un problema di crampi (non trattabile, da regolamento, con un medical time-out)

Medical time-out per Sinner: trattamento alla coscia

Medical time-out per Sinner: trattamento alla coscia

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Warm up Medvedev alle 13. Sinner in campo alle 14

Prima della prosecuzione del match che vale la finale agli Internazionali Medvedev e Sinner scenderanno in campo per la rifinitura. Il warm up del russo è in programma alle 13, quello dell'italiano numero 1 Atp alle 14

Il punto sulle condizioni di Sinner

È stata una serata di sofferenza sul Centrale per Jannik Sinner che nel match contro Daniil Medvedev (poi interrotto e rinviato a sabato per pioggia) ha accusato un vistoso calo fisico, dopo aver speso tante energie fisiche e nervose. Nel VIDEO il punto sulle condizioni del n. 1 al mondo dal nostro inviato a Roma, Angelo Mangiante

Come sta Sinner? Il punto sulle sue condizioni

Come sta Sinner? Il punto sulle sue condizioni

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"Gli Internazionali di Ljubo": il vodcast del 16 maggio

Ci sono tante considerazioni da fare in vista della prosecuzione della semifinale tra Sinner e Medvedev, perché è una situazione molto particolare. C'è anche il rischio di dormire poco quando la partita viene sospesa così. Inoltre, è certo un giorno di riposo, e soprattutto dal punto di vista mentale è un richiamo d'attenzione importante. Questi i temi dell'approfondimento di Sky Sport del 16 maggio con Ivan Ljubicic sull’edizione 2026 del Masters 1000 di Roma, disponibile dalle prime ore del mattino in versione vodcast su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport (e in versione podcast su tutte le piattaforme)

'Gli Internazionali di Ljubo': il vodcast del 16 maggio

'Gli Internazionali di Ljubo': il vodcast del 16 maggio

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Prevista (poca) pioggia alle 14

Nel VIDEO Dalila Setti collegata dal Foro Italico illustra il nuovo programma del sabato degli Internazionali, con un occhio attento al meteo che oggi - a differenza di ieri - non dovrebbe creare particolari problemi

Le previsioni di oggi a Roma

Ecco le previsioni del portale specializzato 'ilmeteo.it', che solamente alle 12 e alle 14 prevede il rischio di precipitazioni, in ogni caso di bassa intensità

meteo roma sabato

Il programma di sabato su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 13: BOLELLI/VAVASSORI vs Harrison/Skupski
  • non prima delle 15: SINNER (Ita) vs Medvedev
  • non prima delle 17: Gauff (Usa) vs Svitolina (Ukr)

Ieri la sospensione, oggi si riprende

La partita tra Sinner e Medvedev - sospesa per pioggia con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo set - verrà conclusa oggi non prima delle 15, dopo la semifinale del doppio di Bolelli/Vavassori che inizierà alle 13. Confermata regolarmente alle 17 la finale del singolare femminile tra Gauff e Svitolina, mentre sulla Supertennis Arena si giocheranno due match di doppio dalle 12

Pioggia, Sinner-Medvedev slitta alle 15 di oggi

Pioggia, Sinner-Medvedev slitta alle 15 di oggi

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