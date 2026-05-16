Ci sono tante considerazioni da fare in vista della prosecuzione della semifinale tra Sinner e Medvedev, perché è una situazione molto particolare. C'è anche il rischio di dormire poco quando la partita viene sospesa così. Inoltre, è certo un giorno di riposo, e soprattutto dal punto di vista mentale è un richiamo d'attenzione importante. Questi i temi dell'approfondimento di Sky Sport del 16 maggio con Ivan Ljubicic sull’edizione 2026 del Masters 1000 di Roma, disponibile dalle prime ore del mattino in versione vodcast su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport (e in versione podcast su tutte le piattaforme)