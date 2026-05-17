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Sinner-Ruud agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming

internazionali

Jannik Sinner va a caccia del titolo agli Internazionali BNL d'Italia. Il numero 1 al mondo se la vede contro il norvegese Casper Ruud. Il match sarà in diretta alle ore 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW 

È Casper Ruud l'ultimo ostacolo di Jannik Sinner per la conquista degli Internazionali d'Italia. Il numero 1 al mondo, reduce dalla vittoria in semifinale contro Daniil Medvedev, se la vedrà contro il tennista norvegese (numero 25 al mondo) per il titolo al Foro Italico. Per Jannik un appuntamento con la storia: oltre alla possibilità di vincere il sesto Masters 1000 consecutivo (dopo Parigi, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid), l'altoatesino potrebbe riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. La finale è in programma alle ore 17 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

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I precedenti

Sarà la quinta sfida tra i due, con Sinner che è avanti 4-0 nei precedenti. L'ultimo confronto tra Jannik e il norvegese risale proprio agli Internazionali d'Italia dello scorso anno, per la precisione nei quarti di finale in cui il numero 1 al mondo si impose per 6-0, 6-1.

  • 2025 - Roma (QF): Sinner b. Ruud 6-0, 6-1
  • 2024 - Atp Finals (SF): Sinner b. Ruud 6-1, 6-2
  • 2021 - Vienna (QF): Sinner b. Ruud 7-5, 6-1
  • 202 - Vienna (R32): Sinner b. Ruud 7-6, 6-3

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