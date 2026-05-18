Roland Garros, quali al via con 13 italiani

A Parigi è già tempo di Roland Garros. Inizia oggi la settimana dedicata alle qualificazioni, a caccia di un posto nel tabellone principale. Sono 13 gli azzurri al via tra maschile e femminile, di cui sette impegnati lunedì. Apriranno il programma Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia, rispettivamente impegnati con lo statunitense Moreno de Alboran e l'argentino Ficovich. In campo oggi anche Marco Cecchinato, Federico Cinà, Stefano Napolitano, Lisa Pigato e Martina Trevisan. Martedì, invece, sarà il giorno del debutto di Francesco Maestrelli, Lorenzo Giustino, Gianluca Cadenasso, Nuria Brancaccio, Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti. Tra chi deve passare quest'anno dalle qualificazioni c'è anche Grigor Dimitrov. Tra i migliori otto a Parigi due anni fa, l'ex n. 3 al mondo (oggi scivolato al n. 170 della classifica mondiale) esordirà martedì con il portoghese Faria.

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