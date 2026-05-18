Roland Garros, quali al via con 13 italiani

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Roland Garros 2026, al via le qualificazioni con: 13 italiani

Tennis

Inizia la settimana delle qualificazioni al Roland Garros. Al via ci sono 13 azzurri, tra maschile e femminile, a caccia di un posto nel tabellone principale. Costretto a passare dalle quali anche Grigor Dimitrov, scivolato n. 170 al mondo

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A Parigi è già tempo di Roland Garros. Inizia oggi la settimana dedicata alle qualificazioni, a caccia di un posto nel tabellone principale. Sono 13 gli azzurri al via tra maschile e femminile, di cui sette impegnati lunedì. Apriranno il programma Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia, rispettivamente impegnati con lo statunitense Moreno de Alboran e l'argentino Ficovich. In campo oggi anche Marco Cecchinato, Federico Cinà, Stefano Napolitano, Lisa Pigato e Martina Trevisan. Martedì, invece, sarà il giorno del debutto di Francesco Maestrelli, Lorenzo Giustino, Gianluca Cadenasso, Nuria Brancaccio, Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti. Tra chi deve passare quest'anno dalle qualificazioni c'è anche Grigor Dimitrov. Tra i migliori otto a Parigi due anni fa, l'ex n. 3 al mondo (oggi scivolato al n. 170 della classifica mondiale) esordirà martedì con il portoghese Faria.

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Qualificazioni Roland Garros, il 1° turno degli italiani

Uomini

  • Ficovich (Arg) vs [29] Travaglia (Ita)
  • Houkes (Ned) vs Cecchinato (Ita)
  • Pellegrino (Ita) vs Moreno De Alboran (Usa)
  • [5] Maestrelli (Ita) vs Noguchi (Jpn)
  • Giustino (Ita) vs [32] Jacquet (Fra)
  • Cinà (Ita) vs Watanuki (Jpn)
  • Moro Canas (Esp) vs Napolitano (Ita)
  • Broady (Gbr) vs Cadenasso (Ita)

Donne

  • Bronzetti (Ita) vs Lepchenko (Usa)
  • Stefanini (Ita) vs [18] Charaeva
  • Knutson (Cze) vs Trevisan (Ita)
  • Falei vs [29] Pigato (Ita)
  • Brancaccio (Ita) vs [27] Quevedo (Esp)

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