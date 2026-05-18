Buonfiglio: "Risultati sport italiano non sono un miracolo, ma il frutto di un metodo"

"In pochi mesi abbiamo costruito delle cose impensabili e importantissime. Sono fiero di essere qui, significa che si sta prestando tanta attenzione ai valori dello sport e ai suoi risultati. Ma non sono un miracolo questi risultati perché è frutto del lavoro dei presidenti federali, delle federazioni e di un metodo. Avere l'attenzione del Governo vuol dire migliorare". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, durante l'evento di lancio della III Edizione del Progetto "Sport e Innovazione Made in Italy" alla Farnesina. "Lo sport è disciplina e la disciplina ti insegna a raggiungere il risultato, a non utilizzare scorciatoie. Tutti dicono che lo sport è sano; io non credo a genio e sregolatezza, io credo al modello della persona nel suo pieno essere, in campo e fuori. Ecco perché credo che oggi valorizziamo il tennis, un domani il nuoto e poi l'atletica accogliendo piano piano tutte le discipline olimpiche. Perché ognuna è guidata da un presidente, che spesso sono visti come mammut, ma che ci mettono tutti loro stessi. Chi ha successo è giusto che prosegua", sottolinea ancora Buonfiglio. Che in conclusione aggiunge: "Siamo orgogliosi e fieri e faremo tutto il possibile per essere protagonisti sempre, noi siamo condannati a vincere perché se non vinci non raccogli attenzioni. E siamo orgogliosi di far suonare l'inno d'Italia specie quando andiamo all'estero", conclude.

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