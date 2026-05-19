Ad Amburgo è il giorno del debutto di Flavio Cobolli e Luciano Darderi, impegnati in contemporanea a ora di pranzo. Il romano, campione in carica, affronterà il peruviano Buse, mentre il semifinalista degli Internazionali sfiderà l'argentino Burruchaga. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Martedì azzurro all'Atp 500 di Amburgo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sulla terra rossa tedesca debuttano oggi Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano, campione un anno fa all'Am Rothenbaum, sfiderà per la prima volta in carriera il peruviano Ignacio Buse, n. 57 al mondo. L'italoargentino, invece, reduce dalla semifinale agli Internazionali d'Italia, affronterà l'argentino Roman Burruchaga, n. 66 Atp. C'è un solo precedente che risale a tre anni al Challenger di Campinas (Brasile), vinto da Luciano in due set.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 10.30: Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 12 - Atp Amburgo: COBOLLI (Ita) vs Buse (Per)
- a seguire - Atp Amburgo: Auger-Aliassime (Can) vs Kopriva (Cze)
- a seguire - Atp Amburgo: Engel (Ger) vs Humber (Fra)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 10.30 - Atp Ginevra: Popyrin (Aus) vs Tabur (Fra)
- non prima delle 12 - Atp Amburgo: DARDERI (Ita) vs Burruchaga (Arg)
- a seguire - Atp Ginevra: Brooksby (Usa) vs Ruud (Nor)
- non prima delle 18 - Atp Ginevra: Mannarino (Fra) vs Collignon (Bel)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.