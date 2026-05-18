Internazionali, miglior edizione di sempre su Sky

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Internazionali d'Italia, è la miglior edizione di sempre su Sky

Tennis

Con oltre 4 milioni e 565 mila spettatori medi e il 36,7% di share per la finale Sinner-Ruud, si chiude la miglior edizione di sempre degli Internazionali d’Italia su Sky. Inoltre, grandi ascolti per il postpartita, con oltre 1 milione 410 mila spettatori medi. Skysport.it raccoglie 463 mila utenti unici, con 2 milioni di pageviews e 587 mila video views. L’intero torneo raggiunge così sul sito 2.6 milioni di utenti unici, 16 milioni di pageviews e 5 milioni di video views

SINNER VOLA NEL RANKING

Si chiude la miglior edizione di sempre degli Internazionali d’Italia su Sky. La finale del Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner e Casper Ruud – in diretta dalle 17.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8 - ha raccolto complessivamente 4 milioni e 567 mila spettatori medi in total audience*, con il 36,7% di share*, 7 milioni e 838 mila spettatori unici** e un picco di oltre 5 milioni e 530 mila spettatori in total audience* al momento del match point. In particolare, su Sky il match ha registrato 1 milione e 438 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con l’11,6% di share*: Si tratta del sesto miglior ascolto per una partita di tennis su Sky che chiude così la miglior edizione di sempre degli Internazionali di Roma nella Casa dello Sport.

Su TV8, invece, gli spettatori medi complessivi sono stati 3 milioni e 130 mila*, con il 25,2% di share*. 

Ottimi ascolti anche per la vittoria di Bolelli/Vavassori

Ottimi ascolti anche per il postpartita, con Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti che su Sky e TV8 hanno totalizzato 1 milione 412 mila spettatori medi complessivi in total audience*. Ottimi numeri anche per la vittoria della coppia Bolelli/Vavassori. La finale che ha visto trionfare gli azzurri contro Granollers/Zeballos – dalle 14 su Sky Sport Tennis e Cielo - ha ottenuto 616 mila spettatori medi complessivi*, con il 5,4% di share* e 1 milione 950 mila spettatori unici**

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Il torneo su skysport.it: 16 milioni di pageviews e 5 milioni di video views

Il trionfo dell’azzurro fa segnare numeri importanti anche sui canali digital di Sky Sport. SkySport.it raccoglie 463 mila utenti unici, con 2 milioni di pageviews e 587 mila video views. L’intero torneo raggiunge così sul sito 2.6 milioni di utenti unici, 16 milioni di pageviews e 5 milioni di video views. Sui social, la finale contribuisce con 1.5 milioni di interazioni e 18 milioni di video views, mentre l’edizione complessiva degli Internazionali raggiunge 8 milioni di interazioni e 126 milioni di video views.

 

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.                  
** Il dato non include le visioni su Sky Go

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