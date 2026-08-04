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Pioggia all'Atp Montreal, rinvii e cancellazioni tra domenica e lunedì

Tennis

Un'altra giornata da dimenticare a Montreal, con pioggia a intermittenza e continue interruzioni dopo i soli due match completati nella giornata di domenica. Posticipati a martedì gli incontri di Sonego e Bellucci. Il torneo in diretta su Sky Sport  e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Due soli match completati domenica, pioggia e tante interruzioni anche lunedì, con il programma in forte ritardo. Il Masters di Montreal è partito a rilento a causa del maltempo, che sta condizionando il torneo sul cemento canadese.

Rinviati a martedì i match di Sonego e Bellucci

Maltempo ancora protagonista a Montreal nella seconda giornata del Masters 1000 canadese. Pioggia a intermittenza e tante interrruzioni hanno costretto gli organizzatori a cancellare dal programma di lunedì molte partite, tra cui quelle che riguardano gli altri due italiani impegnati: posticipati a martedì Sonego-Griekspoor e Baez-Bellucci.

Montreal, le previsioni per i prossimi giorni

Fonte https://www.theweathernetwork.com/

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