Cocciaretto, ritiro con Gibson: fuori al 1° turno

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Cocciaretto eliminata al 1° turno del Wta Toronto: ritiro contro Gibson

wta toronto

Finisce al 1° turno la corsa di Elisabetta Cocciaretto, che è stata costretta al ritiro nel corso del match contro l'australiana Talia Gibson, n.72 del mondo: l'azzurra ha abbandonato la partita quando era sotto nel punteggio 6-3, 3-2 per un problema alla gamba sinistra. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Elisabetta Cocciaretto esce di scena al debutto del Wta 1000 di Toronto. L'azzurra, 72 del ranking e reduce dallo splendido quarto di finale a Washington (il primo in un 500 della carriera, perso con Naomi Osaka), è stata costretta a ritirarsi per un problema fisico alla gamba sinistra nel match di 1° turno contro l'australiana Talia Gibson (72 del mondo) quando era sotto nel punteggio 6-2, 3-2 dopo circa un'ora di gioco. Cocciaretto aveva chiesto un medical time-out al termine del primo set ed era stata trattata nella zona della gamba sinistra. Dopo l'eliminazione di Stefanini, l'Italia perde così le sue rappresentanti nel 1000 canadese. Da valutare invece il problema per l'azzurra in vista di Cincinnati e soprattutto degli Us Open, al via il 30 agosto. 

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