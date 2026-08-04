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Atp Montreal, il programma di oggi: partite e orari

atp montreal

Dopo le prime due giornate condizionate dal maltempo il Masters 1000 di Montreal torna a regime, con quattro italiani oggi in campo. Si parte nel pomeriggio con il match Bellucci-Baez, a seguire Sonego-Griekspoor. Nella notte Cobolli e Darderi impegnati nel 2° turno contro Hanfmann e Diallo. Nel Wta di Toronto debutta la Sabalenka. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Sarà un super martedì di tennis azzurro, da vivere tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Dopo le prime due giornate fortemente condizionate dal maltempo, si spera di entrare nel vivo al Masters 1000 di Montreal. Il programma si aprirà nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci (n.80 ATP), opposto nel 1° turno all'argentino Sebastian Baez (n.48). Seguirà il match tra Lorenzo Sonego (n.88) e l'olandese Tallon Griekspoor (n.69). Nella notte, l'esordio di Flavio Cobolli (n.9) e Luciano Darderi (n.22), direttamente dal 2° turno: affronteranno - rispettivamente - il tedesco Yannick Hanfmann (n.57) e il canadese Gabriel Diallo (n.108). In campo - tra gli altri - anche Alex de Minaur, Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. Nel WTA di Toronto l'atteso debutto della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka contro la giapponese Moyuka Uchijima (n.111), partita dalle qualificazioni.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

  • Sky Sport Tennis  diretta dalle 17
  • Sky Sport Arena  diretta dalle 17
  • Sky Sport Uno diretta dalle 17 alle 19.30 e dalle 22.30

Le partite di oggi degli italiani

  • Baez (Arg) vs BELLUCCI alle 17 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • SONEGO vs Griekspoor (Ola) su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • COBOLLI vs Hanfmann (Ger) su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • DARDERI vs Diallo (Can) su Sky Sport Arena

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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