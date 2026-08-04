Sarà un super martedì di tennis azzurro, da vivere tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Dopo le prime due giornate fortemente condizionate dal maltempo, si spera di entrare nel vivo al Masters 1000 di Montreal. Il programma si aprirà nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci (n.80 ATP), opposto nel 1° turno all'argentino Sebastian Baez (n.48). Seguirà il match tra Lorenzo Sonego (n.88) e l'olandese Tallon Griekspoor (n.69). Nella notte, l'esordio di Flavio Cobolli (n.9) e Luciano Darderi (n.22), direttamente dal 2° turno: affronteranno - rispettivamente - il tedesco Yannick Hanfmann (n.57) e il canadese Gabriel Diallo (n.108). In campo - tra gli altri - anche Alex de Minaur , Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas . Nel WTA di Toronto l'atteso debutto della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka contro la giapponese Moyuka Uchijima (n.111), partita dalle qualificazioni.

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