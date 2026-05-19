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La consapevolezza di Sinner verso il Roland Garros

Stefano Meloccaro

Stefano Meloccaro

Quella di Roma è stata una vittoria più 'umana', nelle difficoltà mostrate contro Medvedev e nell'abbraccio con Adriano Panatta, ponte e collegamento tra due epoche diverse di tennis. Parigi ora è più di una speranza. E poi Musetti, Paolini e Alcaraz. Questi i temi della nuova puntata di Sky Tennis Club, con i commenti di Fabio Fognini, Laura Golarsa, Flavia Pennetta e Renzo Furlan 

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