Sinner, risate con Monfils all'evento per il francese al Roland Garros. FOTO
Divertimento e tante emozioni sul Philippe-Chatrier, dove si è svolto l'evento "Gael & Friends" per celebrare la carriera di Gael Monfils (che si ritirerà al termine di questa stagione). Tanti i tennisti presenti, tra cui Jannik Sinner. Qui le foto più belle e il racconto della serata
- Serata speciale organizzata dal Roland Garros per Gael Monfils. Il francese, che si ritirerà al termine di questa stagione, è stato protagonista dell'evento "Gael & Friends" sul Philippe-Chatrier. Già considerando lo stesso Monfils, ben quindici (sette uomini e otto donne) i tennisti presenti come ospiti, tra cui anche il numero 1 al mondo Jannik Sinner.
- Ma di che cosa si è trattato? Parliamo di un mini-torneo di doppio misto a metà campo. Le regole sono semplici: si giocano due super tiebreak (dunque fino a 10). In caso di parità, si giocherà un solo punto che deciderà la partita (il "punto decisivo"). La finale, invece, sarà da un solo super tiebreak.
- Monfils ha accolto tutti gli ospiti. Caloroso abbraccio con Jannik Sinner, seguito ovviamente dal boato del pubblico.
- Prima di iniziare… l'immancabile foto di gruppo!
- Osaka/Tsonga
- Shelton/Bencic
- Monfils/Svitolina
- Zverev/Townsend
- Sinner/Parry
- Djokovic/Sakkari
- Cirstea/Gasquet
- Tsitsipas/Vekivc
- La serata è stata caratterizzata da tanta spensieratezza e divertimento. Durante i match, diverse volte Sinner e Monfils sono stati inquadrati insieme a ridere.
- Sinner/Parry b. Osaka/Tsonga: 10-1, 7-10, 1-0
- Monfils/Svitolina b. Cirstea/Gasquet 10-2, 8-10, 1-0
- Zverev/Townsend b. Shelton/Bencic 10-8, 6-10, 1-0
- Djokovic/Sakkari b. Tsitsipas/Vekic 8-10, 10-4, 1-0
- Monfils/Svitolina b. Sinner/Parry 10-4, 10-7
- Djokovic/Sakkari b. Zverev/Townsend 8-10, 10-9, 1-0
- Decisa la finale, prima di iniziare Monfils ha preso in mano il microfono e, in maniera scherzosa, ha detto: "Come ben sapete, non ho mai battuto Djokovic (precedenti 20-0 per Nole, ndr), ma lo farò in questo match!". Prendendosi gli applausi del pubblico.
- Detto… fatto! Il duo Monfils e Svitolina (che sono, tra l'altro, sposati dal 2021) batte Djokovic/Sakkari con il punteggio di 10-6. Abbiamo i nuovi campioni di doppio misto!