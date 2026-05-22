Divertimento e tante emozioni sul Philippe-Chatrier, dove si è svolto l'evento "Gael & Friends" per celebrare la carriera di Gael Monfils (che si ritirerà al termine di questa stagione). Tanti i tennisti presenti, tra cui Jannik Sinner. Qui le foto più belle e il racconto della serata

ROLAND GARROS, IL TABELLONE