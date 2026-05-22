Roland Garros, Sinner debutterà martedì con Tabur

Roland Garros, Sinner debutterà martedì: il calendario del 1° turno degli italiani
Gli organizzatori hanno svelato la programmazione dei primi tre giorni a Parigi. Si partirà domenica con tre azzurri, Djokovic e Zverev, l'esordio di Jannik Sinner contro Clement Tabur, invece, è fissato per martedì. Di seguito il calendario completo con i primi turni degli italiani al Roland Garros
- Appuntamento martedì (con orario da confermare) per Jannik Sinner al Roland Garros. Il n. 1 al mondo inizierà il suo cammino nello Slam parigino nella giornata di martedì 26 maggio contro il francese Clement Tabur, n. 165 al mondo.
- Sonego (Ita) vs Herbert (Fra) (4° match dalle 11 sul Campo 14)
- Cinà (Ita) vs Opelka (Usa) (3° match dalle 11 sul Campo 6)
- Bellucci (Ita) vs Halys (Fra) (3° match dalle 11 sul Campo 7)
- Bronzetti (Ita) vs Bouzkova (Cze) (ore 11 sul Campo 6)
- Djokovic (Srb) vs Mpetshi Perricard (Fra) (non prima delle 20.15 sul Philippe Chatrier)
- Zverev (Ger) vs Bonzi (Fra) (2° match dalle 12 sul Philippe Chatrier)
- Fritz (Usa) vs Basavareddy (Usa) (3° match dalle 11 sul Suzanne Lenglen)
- Fonseca (Bra) vs Pavlovic (Fra) (4° match dalle 11 sul Simonne Mathieu)
- Cobolli (Ita) vs Pellegrino (Ita)
- Berrettini (Ita) vs Fucsovics (Hun)
- Paolini (Ita) vs Yastremska (Ukr)
- Merida (Esp) vs Shelton (Usa)
- De Minaur (Aus) vs Samuel (Gbr)
- Wawrinka (Sui) vs Fils (Fra)
- Buse (Per) vs Rublev
- Gaston (Fra) vs Monfils (Fra)
- Jones (Aus) vs Swiatek (Pol)
- Erjavec (Slo) vs Rybakina (Kaz)
- Sinner (Ita) vs Tabur (Fra)
- Arnaldi (Ita) vs Griekspoor (Ned)
- Darderi (Ita) vs Ofner (Aut)
- Cocciaretto (Ita) vs Korneeva
- Auger-Aliassime (Can) vs Altmaier (Ger)
- Walton (Aus) vs Medvedev
- Sabalenka vs Bouzas Maneiro (Esp)
- Gauff (Usa) vs Townsend (USa)