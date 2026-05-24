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Chi vincerà il Roland Garros 2026? Sinner super favorito. Le percentuali di Opta

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Jannik Sinner è il super favorito del Roland Garros 2026 secondo il supercomputer di Opta che ha stilato le probabilità di successo dei due tornei di singolare. Alle spalle del n. 1 al mondo c'è Novak Djokovic e, a sorpresa, Alexander Bublik. Grande equilibrio, invece, nel torneo femminile. Di seguito le percentuali di trionfo secondo il modello di win probability di Stats Perform

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