Chi vincerà il Roland Garros 2026? Sinner super favorito. Le percentuali di Opta
Jannik Sinner è il super favorito del Roland Garros 2026 secondo il supercomputer di Opta che ha stilato le probabilità di successo dei due tornei di singolare. Alle spalle del n. 1 al mondo c'è Novak Djokovic e, a sorpresa, Alexander Bublik. Grande equilibrio, invece, nel torneo femminile. Di seguito le percentuali di trionfo secondo il modello di win probability di Stats Perform
- Probabilità di vittoria: 21,18%
- Probabilità di vittoria: 11,7%
- Probabilità di vittoria: 5,14%
- Probabilità di vittoria: 3,81%
- Probabilità di vittoria: 3,55%
- Probabilità di vittoria: 2,43%
- Probabilità di vittoria: 1,94%
- Probabilità di vittoria: 1,88%
- Probabilità di vittoria: 1,86%
- Probabilità di vittoria: 1,62%
- Probabilità di vittoria: 1,58%
- Probabilità di vittoria: 0,64%
- Aryna Sabalenka 7,42%
- Elena Rybakina 7,32%
- Coco Gauff 6,40%
- Janice Tjen 3,78%
- Iga Swiatek 3,67%
- Tereza Valentova 3,46%
- Amanda Anisimova 3,33%
- Belinda Bencic 3,22%
- Sara Bejlek 2,83%
- Victoria Mboko 2,59%
- JASMINE PAOLINI 2,26%