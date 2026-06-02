Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in semifinale al Roland Garros. La coppia azzurra, campione di doppio a Roma, ha sconfitto nei quarti di finale dello Slam francese il duo composto da Petr Nouza e Neil Oberleitner con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 (14-12). Una partita non semplice per il duo azzurro, che dopo aver perso il primo set ha reagito nel secondo chiudendo con un netto 6-1. Lunghissimo e molto equilibrato l'ultimo parziale, in cui è stato inevitabile il super tiebreak, portato a casa da Bolelli e Vavassori dopo aver annullato due match point agli avversari. Con questo risultato, la coppia azzurra torna a giocare la semifinale del Roland Garros due anni dopo l'ultima volta: affronteranno i vincenti del match tra i numeri 1 del seeding Granollers/Zeballos e Nys/Roger-Vasselin.

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