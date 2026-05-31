Completato il quadro degli ottavi di finale del Roland Garros con tre azzurri che sognano in grande: Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. La testa di serie più alta rimasta in corsa è Sascha Zverev (n. 2), in una parte bassa del tabellone con i "giovani terribili" Jodar e Fonseca. Di seguito gli accoppiamenti e il potenziale cammino fino alla finale di domenica 7 giugno

CRONACA: COBOLLI - BERRETTINI - ARNALDI