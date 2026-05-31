Il tabellone del Roland Garros: gli avversari agli ottavi di Berrettini, Cobolli e Arnaldi
Completato il quadro degli ottavi di finale del Roland Garros con tre azzurri che sognano in grande: Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. La testa di serie più alta rimasta in corsa è Sascha Zverev (n. 2), in una parte bassa del tabellone con i "giovani terribili" Jodar e Fonseca. Di seguito gli accoppiamenti e il potenziale cammino fino alla finale di domenica 7 giugno
CRONACA: COBOLLI - BERRETTINI - ARNALDI
- J. M. Cerundolo (Arg) vs BERRETTINI (Ita)
- Tiafoe (Usa) vs ARNALDI (Ita)
- Auger-Aliassime (Can) vs Tabilo (Chi)
- COBOLLI (Ita) vs Svajda (Usa)
- Mensik (Cze) vs Rublev
- Ruud (Nor) vs Fonseca (Bra)
- Jodar (Esp) vs Carreno Busta (Esp)
- De Jong (Ned) vs Zverev (Ger)
- QF1: J. Cerundolo o BERRETTINI vs Tiafoe o ARNALDI
- QF2: Auger Aliassime o Tabilo vs COBOLLI o Svajda
- QF3: Mensik o Rublev vs Ruud o Fonseca
- QF4: Jodar o Carreno vs De Jong o Zverev
- SF1: Vincente QF1 vs Vincente QF2
- SF2: Vincente QF3 vs Vincente QF4
- Vincente SF1 vs Vincente SF2
- Domenica 7 giugno, ore 15