Cobolli-Auger Aliassime, a che ora si gioca

Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros e punta alla semifinale dello Slam francese. L'azzurro giocherà contro Felix Auger-Aliassime , numero 4 del seeding, il secondo quarto di finale in carriera in un Major (il primo in quel di Parigi). Il match è in programma come 3° incontro dalle 11 sul campo Philippe-Chatrier, su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.

I precedenti

Sarà la terza sfida tra i due, con Cobolli che è avanti nei precedenti per 2-0. Il romano e Auger-Aliassime non si affrontano dal 2024, dove a trionfare fu Flavio sia ad Acapulco (2-6, 6-3, 6-2) che al Masters 1000 in Canada (6-3, 6-2).