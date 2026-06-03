Cobolli-Auger Aliassime, a che ora si gioca

Cobolli-Auger Aliassime al Roland Garros, a che ora si gioca la partitaroland garros
Flavio Cobolli cerca un posto in semifinale al Roland Garros: di fronte c'è il numero 4 del seeding Auger-Aliassime. Il match è in programma come 3° incontro dalle ore 11 sul campo Philippe-Chatrier
Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros e punta alla semifinale dello Slam francese. L'azzurro giocherà contro Felix Auger-Aliassime, numero 4 del seeding, il secondo quarto di finale in carriera in un Major (il primo in quel di Parigi). Il match è in programma come 3° incontro dalle 11 sul campo Philippe-Chatrier, su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.
I precedenti
Sarà la terza sfida tra i due, con Cobolli che è avanti nei precedenti per 2-0. Il romano e Auger-Aliassime non si affrontano dal 2024, dove a trionfare fu Flavio sia ad Acapulco (2-6, 6-3, 6-2) che al Masters 1000 in Canada (6-3, 6-2).
- 2024 - Atp Acapulco (R32): Cobolli b. Auger-Aliassime 2-6, 6-3, 6-2
- 2024 - Masters 1000 Canada (R64): Cobolli b. Auger-Aliassime 6-3, 6-2
Il cammino di Cobolli
- 1° turno: vs Pellegrino 6-4, 7-6, 6-3
- 2° turno: vs Wu 6-4, 6-4, 6-4
- 3° turno: vs Tien 6-2, 6-2, 6-3
- Ottavi: vs Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6
Il cammino di Auger-Aliassime
- 1° turno: vs Altmaier 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6
- 2° turno: vs Burruchaga 4-6, 6-0, 7-5, 6-1
- 3° turno: vs Nakashima 5-7, 6-1, 7-6, 7-6
- Ottavi: vs Tabilo 6-3, 7-5, 6-1