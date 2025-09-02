La sfida tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (mercoledì in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) sarà il trentesimo derby italiano nella storia degli Slam. Sarà un match storico perché per la prima volta due azzurri si affronteranno nei quarti di un major. Un lungo cammino che inizia quasi cento anni fa, al Roland Garros 1929: di seguito tutti i derby azzurri giocati negli Slam