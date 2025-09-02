La sfida tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (mercoledì in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) sarà il trentesimo derby italiano nella storia degli Slam. Sarà un match storico perché per la prima volta due azzurri si affronteranno nei quarti di un major. Un lungo cammino che inizia quasi cento anni fa, al Roland Garros 1929: di seguito tutti i derby azzurri giocati negli Slam
- Uberto De Morpurgo b. Leonardo Bonzi 6-3, 6-1, 6-1
- Piero Toci b. Giuseppe Merlo 3-6, 6-4, 6-4, 6-8, 6-4
- Massimo Di Domenico b. Eugenio Castigliano 6-1, 6-4, 6-3
- Corrado Barazzutti b. Gianni Ocleppo 4-6, 6-2, 6-3, 6-3
- Adriano Panatta b. Corrado Barazzutti 1-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-1
- Claudio Panatta b. Corrado Barazzutti 7-6, 4-2 ret.
- Omar Camporese b. Claudio Pistolesi 6-1, 6-3, 2-6, 6-3
- Gianluca Pozzi b. Renzo Furlan 6-2, 6-4, 6-4
- Davide Sanguinetti b. Andreas Seppi 6-3, 6-2, 6-1
- Davide Sanguinetti b. Daniele Bracciali 3-6, 7-6, 6-3, 6-3
- Daniele Bracciali b. Stefano Galvani 6-3, 6-7, 6-3, 6-4
- Simone Bolelli b. Andrea Arnaboldi 6-4, 6-4, 6-2
- Fabio Fognini b. Andreas Seppi 6-4, 7-5, 6-3
- Stefano Travaglia b. Fabio Fognini 6-4, 7-6, 3-6, 6-0
- Paolo Lorenzi b. Thomas Fabbiano 6-2, 6-4, 6-4
- Fabio Fognini b. Simone Bolelli 6-3, 6-4, 6-1
- Fabio Fognini b. Andreas Seppi 6-3, 6-0, 3-6, 6-3
- Fabio Fognini b. Salvatore Caruso 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6
- Jannik Sinner b. Gianluca Mager 6-1, 7-5, 3-6, 6-3
- Lorenzo Musetti b. Marco Cecchinato 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3
- Matteo Berrettini b. Lorenzo Sonego 6-7, 6-3, 7-6, 6-3
- Jannik Sinner b. Lorenzo Sonego 6-4, 6-2, 6-4
- Jannik Sinner b. Matteo Berrettini 7-6, 7-6, 2-6, 7-6
- Lorenzo Musetti b. Luciano Darderi 6-4, 4-6, 6-7, 6-4, 6-4
- Lorenzo Musetti b. Matteo Arnaldi 7-6, 4-6, 7-6, 6-3
- Flavio Cobolli b. Matteo Arnaldi 6-3, 6-3, 6-7, 6-1
- Jannik Sinner b. Luca Nardi 6-4, 6-3, 6-0
- Flavio Cobolli b. Francesco Passaro 7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3
- Lorenzo Musetti b. Flavio Cobolli 6-3, 6-2, 2-0 ret.
- Jannik Sinner vs Lorenzo Musetti
