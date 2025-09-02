Esplora tutte le offerte Sky
Tennis, i derby tra italiani negli Slam: le sfide azzurre all-time

Tennis fotogallery
30 foto

La sfida tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (mercoledì in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) sarà il trentesimo derby italiano nella storia degli Slam. Sarà un match storico perché per la prima volta due azzurri si affronteranno nei quarti di un major. Un lungo cammino che inizia quasi cento anni fa, al Roland Garros 1929: di seguito tutti i derby azzurri giocati negli Slam

Sinner imbattuto nei derby: è 15-0!

la statistica

Quindici vittorie in altrettanti incontri: è lo straordinario bilancio di Sinner nei match...

18 foto
Jannik Sinner of Italy shakes hands with Lorenzo Musetti of Italy (left) after his victory during day 6 of the Rolex Monte-Carlo Masters 2023, an ATP Masters 1000 tennis event on April 14, 2023 at Monte-Carlo Country Club in Roquebrune Cap Martin, France - Photo: Jean Catuffe/DPPI/LiveMedia

Due italiani ai quarti in tutti gli Slam del 2025

il record

Risultato storico per il tennis italiano che nel 2025 ha centrato i quarti in tutti gli Slam con...

11 foto

Sinner-Musetti e i derby italiani negli Slam

Tennis

La sfida tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (mercoledì in diretta su Sky Sport e in streaming su...

30 foto

Sinner a 85 vittorie Slam: -1 da Pietrangeli

classifica

Grazie alla vittoria agli ottavi degli US Open contro Sasha Bublik, Jannik Sinner raggiunge quota...

12 foto

Ai quarti sarà Sinner-Musetti: il tabellone

us open

Dopo la vittoria su Sasha Bublik, Sinner tornerà  in campo mercoledì per lo storico derby...

7 foto

