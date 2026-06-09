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Time, le persone più influenti nello sport nel 2026: ci sono Sinner e Antonelli

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La rivista statunitense 'Time' ha pubblicato la lista delle 100 personalità più influenti nel mondo dello sport nel 2026. Due gli italiani presenti: Jannik Sinner, numero 1 al mondo del tennis, e Kimi Antonelli, pilota della Mercedes e leader del Mondiale di Formula 1. Di seguito tutti gli atleti, allenatori e i dirigenti presenti in questo elenco

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