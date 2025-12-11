Jannik Sinner, i tornei Atp in programma nel 2026: il calendario e le date
Jannik Sinner debutterà il prossimo 10 gennaio con un'esibizione stellare contro Carlos Alcaraz a Seul. Il n°2 del mondo sfiderà poi Auger-Aliassime in un altro test in vista degli Australian Open, al via il 18 gennaio. Qui tutti i suoi impegni, le date e i punti da difendere nei principali tornei della stagione
- Sinner-Alcaraz
- 10 gennaio Seul (Corea del Sud)
- Sinner-Auger Aliassime
- 16 gennaio Melbourne (Australia)
- dal 18 gennaio
- punti da difendere: 2000
Di seguito i principali tornei del 2026
- dal 6 maggio
- Punti da difendere: 650
- dal 24 maggio
- Punti da difendere: 1300
- dal 29 giugno
- Punti da difendere: 2000
- dal 31 agosto
- Punti da difendere: 1300
- dal 15 novembre
- Punti da difendere: 1500