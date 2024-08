L'albo d'oro del Masters 1000 di Cincinnati

In Ohio si ripartirà dal titolo vinto un anno da Novak Djokovic dopo una meravigliosa finale con Carlos Alcaraz, durata quattro ore. Il serbo ha vinto tre volte il Cincinnati Open: meglio di lui solo Roger Federer a quota 7. Il Masters 1000 di Cincinnati è in programma dal 12 al 19 agosto, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW