Fatica più del previsto, ma Alexander Zverev vince all'esordio ad Halle contro il ceco Kopriva in tre set e oltre due ore di gioco (6-3, 4-6, 6-2). Decisivo il break al quinto game nell'ultimo parziale, ora il derby contro Hanfmann che ha eliminato Fonseca. Hurkacz si impone su Rublev. Il torneo di Halle è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il ritorno in campo di Alexander Zverev dopo il trionfo al Roland Garros è stato faticoso, ma vincente. Il numero tre al mondo ha eliminato il ceco Vit Kopriva al primo turno del torneo di Halle in tre set (6-3, 4-6, 6-2). La partita sembrava poter essere una formalità per Zverev, avanti subito 3-0 nel primo set e chiuso in scioltezza sul 6-3. Kopriva però ha acquistato fiducia al servizio nel secondo parziale e, pur difendendo diverse palle break, è riuscito a salire 5-4. Qui il tedesco ha concesso la prima palla break del match ed è stato costretto a capitolare. Nel terzo set il momento decisivo è stato il quinto game con servizio Kopriva sul due pari. Zverev ha avuto tre palle break, ma la prima gli è stata annullata con un passante che ha toccato appena la linea di fondocampo, la seconda con un ace e la terza con una volée. La quarta è stata quella giusta grazie al doppio fallo del ceco: da questo momento il match è tornato a essere una formalità. Nel secondo turno Zverev sarà atteso dal derby con Hanfmann, vincitore autoritario su Joao Fonseca (doppio 6-2). Da segnalare anche la vittoria di Hurkacz, semifinalista a Wimbledon nel 2021, su Rublev.
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I risultati di oggi ad Halle
- Bellucci (Ita) b. Bublik (Kaz) 7-6, 6-1
- Quinn (Usa) b. Khachanov 1-6, 6-4, 6-4
- Collignon (Bel) b. Popyrin (Aus) 6-4, 6-2
- Shimabukuro (Jpn) b. Griekspoor (Ned) 6-4, 3-6, 6-4
- Hanfmann (Ger) b. Fonseca (Bra) 6-2, 6-2
- Hurkacz (Pol) b. Rublev 6-3, 6-2
- Zverev (Ger) b. Kopriva (Cze) 6-3, 4-6, 6-2
- Maroszan (Ung) b. Kecmanovic (Srb) 6-3, 3-6, 6-4