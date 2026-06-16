Il ritorno in campo di Alexander Zverev dopo il trionfo al Roland Garros è stato faticoso, ma vincente. Il numero tre al mondo ha eliminato il ceco Vit Kopriva al primo turno del torneo di Halle in tre set (6-3, 4-6, 6-2). La partita sembrava poter essere una formalità per Zverev, avanti subito 3-0 nel primo set e chiuso in scioltezza sul 6-3. Kopriva però ha acquistato fiducia al servizio nel secondo parziale e, pur difendendo diverse palle break, è riuscito a salire 5-4. Qui il tedesco ha concesso la prima palla break del match ed è stato costretto a capitolare. Nel terzo set il momento decisivo è stato il quinto game con servizio Kopriva sul due pari. Zverev ha avuto tre palle break, ma la prima gli è stata annullata con un passante che ha toccato appena la linea di fondocampo, la seconda con un ace e la terza con una volée. La quarta è stata quella giusta grazie al doppio fallo del ceco: da questo momento il match è tornato a essere una formalità. Nel secondo turno Zverev sarà atteso dal derby con Hanfmann, vincitore autoritario su Joao Fonseca (doppio 6-2). Da segnalare anche la vittoria di Hurkacz, semifinalista a Wimbledon nel 2021, su Rublev.

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