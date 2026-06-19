Giornata di quarti di finale agli Atp 500 di Halle e Queen's , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sull'erba tedesca aprirà il programma il derby statunitense tra Ben Shelton e Taylor Fritz , remake della finale di Stoccarda: chi vince affronterà Sascha Zverev o Raphael Collignon . Per Shelton non sarà l'unico impegno del giorno perché alle 16 giocherà la semifinale del doppio, in coppia con Flavio Cobolli . Il tandem italo-americano affronterà Daniel Altmaier (che giocherà anche in singolare contro Daniil Medvedev) e Joao Fonseca , entrati in tabellone da lucky loser. Al Queen's il n. 1 del seeding Alex De Minaur sfiderà lo statunitense Brandon Nakashima.

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