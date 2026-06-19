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Atp Halle e Queen's, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Giornata di quarti di finale sull'asse Halle-Queen's. Apre il derby Fritz-Shelton, con il 23enne statunitense che giocherà anche la semifinale di doppio con Flavio Cobolli, contro Altmaier/Fonseca. Il n. 3 al mondo Sascha Zverev affronterà il belga Collignon. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Giornata di quarti di finale agli Atp 500 di Halle e Queen's, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sull'erba tedesca aprirà il programma il derby statunitense tra Ben Shelton e Taylor Fritz, remake della finale di Stoccarda: chi vince affronterà Sascha Zverev o Raphael Collignon. Per Shelton non sarà l'unico impegno del giorno perché alle 16 giocherà la semifinale del doppio, in coppia con Flavio Cobolli. Il tandem italo-americano affronterà Daniel Altmaier (che giocherà anche in singolare contro Daniil Medvedev) e Joao Fonseca, entrati in tabellone da lucky loser. Al Queen's il n. 1 del seeding Alex De Minaur sfiderà lo statunitense Brandon Nakashima.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.30 - Atp Halle: Shelton (Usa) vs Fritz (Usa)
  • a seguire - Atp Halle: Zverev (Ger) vs Collignon (Bel)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
  • a seguire - Atp Queen's: Paul (Usa) vs Davidovich Fokina (Esp)
  • a seguire - Atp Queen's: Medjedovic o Humbert vs Hijikata (Aus)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 11 - Wta Berlino: Pegula (Usa) vs Keys (Usa)
  • ore 12.30 - Atp Queen's: De Minaur (Aus) vs Nakashima (Usa)
  • non prima delle 14.30 - Atp Halle: Altmaier (Ger) vs Medvedev
  • non prima delle 17.30 - Wta Berlino: Svitolina (Ukr) vs Eala (Phi)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Plus 

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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