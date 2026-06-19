Giornata di quarti di finale sull'asse Halle-Queen's. Apre il derby Fritz-Shelton, con il 23enne statunitense che giocherà anche la semifinale di doppio con Flavio Cobolli, contro Altmaier/Fonseca. Il n. 3 al mondo Sascha Zverev affronterà il belga Collignon. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Giornata di quarti di finale agli Atp 500 di Halle e Queen's, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sull'erba tedesca aprirà il programma il derby statunitense tra Ben Shelton e Taylor Fritz, remake della finale di Stoccarda: chi vince affronterà Sascha Zverev o Raphael Collignon. Per Shelton non sarà l'unico impegno del giorno perché alle 16 giocherà la semifinale del doppio, in coppia con Flavio Cobolli. Il tandem italo-americano affronterà Daniel Altmaier (che giocherà anche in singolare contro Daniil Medvedev) e Joao Fonseca, entrati in tabellone da lucky loser. Al Queen's il n. 1 del seeding Alex De Minaur sfiderà lo statunitense Brandon Nakashima.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.30 - Atp Halle: Shelton (Usa) vs Fritz (Usa)
- a seguire - Atp Halle: Zverev (Ger) vs Collignon (Bel)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
- a seguire - Atp Queen's: Paul (Usa) vs Davidovich Fokina (Esp)
- a seguire - Atp Queen's: Medjedovic o Humbert vs Hijikata (Aus)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11 - Wta Berlino: Pegula (Usa) vs Keys (Usa)
- ore 12.30 - Atp Queen's: De Minaur (Aus) vs Nakashima (Usa)
- non prima delle 14.30 - Atp Halle: Altmaier (Ger) vs Medvedev
- non prima delle 17.30 - Wta Berlino: Svitolina (Ukr) vs Eala (Phi)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Plus
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