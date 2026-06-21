Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Serena Williams a Wimbledon 2026 in singolare: ha ricevuto una wild card. Le news

tennis

Serena Williams torna in singolare a Wimbledon 2026. La 44enne statunitense ha ricevuto l'ultima wild card per il tabellone principale femminile. Per la 23 volte campionessa Slam sarà il primo match di singolare dopo quasi quattro anni: l'ultima partita risale allo Us Open 2022. Serena aveva già ottenuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus. Il sorteggio è previsto venerdì, mentre Wimbledon inizierà lunedì 29 giugno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La 44enne statunitense Serena Williams ha ricevuto l'ultima wild card disponibile per il tabellone principale femminile di Wimbledon, dopo che la direzione del torneo aveva inizialmente assegnato sette degli otto inviti. Per Williams sarà il ritorno in un match di singolare dopo quasi quattro anni: l'ultima partita risale allo Us Open 2022, quando perse al terzo turno contro Ajla Tomljanovic. La 23 volte campionessa Slam, e vincitrice di Wimbledon per 7 volte, ha già giocato un match di doppio dopo il rientro competitivo e ha ricevuto anche una wild card per giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus. Williams conoscerà la sua avversaria al primo turno nel sorteggio di venerdì: il torneo inizierà lunedì 29 giugno in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sonego al 2° turno: Navone battuto in 3 set

ATP MAIORCA

Al debutto sull'erba dell'Atp 250 spagnolo, Lorenzo Sonego batte Mariano Navone (n. 7 del...

Sonego e quattro finali: il programma di oggi

Tennis

Domenica di finale ad Halle, Queen's, Berlino e Nottingham. Riflettori puntati soprattutto sul...

Zverev si ferma dopo 10 vittorie: Fritz in finale

ATP HALLE

Sascha Zverev si ferma dopo dieci vittorie consecutive, battuto in rimonta da Taylor Fritz che...

Torna Paolini: il tabellone di Eastbourne

wta eastbourne

Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Eastbourne, ultima "tappa" prima di...

Riecco Arnaldi: vince nelle quali a Eastbourne

atp eastbourne

Tornato in campo dopo la semifinale al Roland Garros (non giocata per colpa di un virus), il...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS