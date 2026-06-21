Serena Williams torna in singolare a Wimbledon 2026. La 44enne statunitense ha ricevuto l'ultima wild card per il tabellone principale femminile. Per la 23 volte campionessa Slam sarà il primo match di singolare dopo quasi quattro anni: l'ultima partita risale allo Us Open 2022. Serena aveva già ottenuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus. Il sorteggio è previsto venerdì, mentre Wimbledon inizierà lunedì 29 giugno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La 44enne statunitense Serena Williams ha ricevuto l'ultima wild card disponibile per il tabellone principale femminile di Wimbledon, dopo che la direzione del torneo aveva inizialmente assegnato sette degli otto inviti. Per Williams sarà il ritorno in un match di singolare dopo quasi quattro anni: l'ultima partita risale allo Us Open 2022, quando perse al terzo turno contro Ajla Tomljanovic. La 23 volte campionessa Slam, e vincitrice di Wimbledon per 7 volte, ha già giocato un match di doppio dopo il rientro competitivo e ha ricevuto anche una wild card per giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus. Williams conoscerà la sua avversaria al primo turno nel sorteggio di venerdì: il torneo inizierà lunedì 29 giugno in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW