Ci si prepara tra i campi di Eastbourne e Maiorca per Wimbledon, in programma dalla prossima settimana sui canali di Sky Sport. E sempre su Sky Sport si possono seguire i tornei di avvicinamento al terzo Slam stagionale. Tanti gli italiani da tifare, a partire da Jasmine Paolini, al ritorno in campo a Eastbourne contro la tedesca Maria dopo i problemi al piede che hanno condizionato il suo Roland Garros. Ci sono poi Bellucci e Arnaldi nel tabellone maschile, mentre in Spagna scendono in campo Sonego e Darderi per il secondo turno . Quest'ultimo, testa di serie numero uno del torneo, ha beneficiato di un bye nel primo turno.

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