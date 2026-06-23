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Atp Eastbourne e Maiorca, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini, nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Maiorca impegnati Sonego e Darderi, testa di serie numero uno del torneo spagnolo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Ci si prepara tra i campi di Eastbourne e Maiorca per Wimbledon, in programma dalla prossima settimana sui canali di Sky Sport. E sempre su Sky Sport si possono seguire i tornei di avvicinamento al terzo Slam stagionale. Tanti gli italiani da tifare, a partire da Jasmine Paolini, al ritorno in campo a Eastbourne contro la tedesca Maria dopo i problemi al piede che hanno condizionato il suo Roland Garros. Ci sono poi Bellucci e Arnaldi nel tabellone maschile, mentre in Spagna scendono in campo Sonego e Darderi per il secondo turno. Quest'ultimo, testa di serie numero uno del torneo, ha beneficiato di un bye nel primo turno. 

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 12 - Wta Eastbourne: Paolini (Ita) vs Maria (Ger)
  • Simulcast Sky Sport Tennis
  • A seguire - Atp Maiorca: Tsitispas (Gre) vs Buse (Can)
  • Non prima delle 17.30 - Atp Maiorca: Darderi (Ita) vs Hanfmann (Ger)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • Ore 12 - Simulcast Sky Sport Uno
  • 2° match dalle 12 - Atp Eastbourne: Arnaldi (Ita) vs Hussey (Ger)
  • A seguire - Atp Eastbourne: Burruchaga (Arg) vs Fery (Gbr)
  • A seguire - Atp Eastbourne: Humbert (Fra) vs Bellucci (Ita)

SKY SPORT MIX (211)

  • Ore 12 - Qualificazioni Wimbledon: Uchijima (Jpn) vs Adeshina (Gbr)
  • A seguire - Qualificazioni Wimbledon: Fruhvirtova (Cze) vs Jones (Gbr)
  • A seguire - Qualificazioni Wimbledon: Krueger (Usa) vs Knutson (Cze)
  • A seguire - Qualificazioni Wimbledon: Watson (Gbr) vs Sherif (Egy)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Plus

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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