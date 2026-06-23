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Qualificazioni Wimbledon, i risultati di oggi: Grant e Bronzetti al 2° turno

Tennis

All'All England Club giornata riservata al primo turno delle qualificazioni femminili. L'Italia festeggia le vittorie di Grant e Bronzetti, sconfitte invece Brancaccio e Pigato. Domani in campo sia gli uomini che le donne

I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI MASCHILI - RISULTATI LIVE

A Wimbledon sono iniziate anche le qualificazioni per il singolare femminile. Cinque le italiane in campo, di cui tre in grado di passare al prossimo turno.  Si tratta di Grant, Bronzetti e Stefanini, impegnate ora contro Garland, Mikulskyte e Kawa, quest'ultima testa di serie numero 14 del tabellone. Giocheranno di nuovo domani, mercoledì 24 giugno, in contemporanea con le qualificazioni per il tabellone maschile. Di seguito, i risultati delle italiane nel primo turno di qualificazioni. 

Qualificazioni, 1° turno: gli incontri delle italiane

  • Brancaccio (Ita) vs Lazaro Garcia (Spa) 3-6, 4-6
  • Grant (Ita) vs Preston (Aus) 6-1, 2-6, 6-4
  • Noha Akugue (Ger) vs Pigato (Ita) 7-6, 6-3
  • Inglis (Aus) vs Bronzetti (Ita) 3-6, 6-3, 4-6
  • Giovannini (Arg) vs Stefanini (Ita) 6-7, 6-7

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