Sinner e Noskova, il VIDEO del ballo dei campioni

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Wimbledon, Sinner e Noskova: il ballo dei campioni alla cena di gala. Video

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C'è una tradizione che si è rinnovata per Jannik Sinner a Wimbledon. Proprio come lo scorso anno, il numero 1 del mondo è stato protagonista durante la tradizionale cena di gala con il celebre "ballo dei campioni". Al suo fianco c'era la ceca Linda Noskova, vincitrice del singolare femminile. I due hanno ballato sulle note di "Can't stop the feeling" di Justin Timberlake, regalando uno dei momenti più attesi della serata

SINNER CAMPIONE A WIMBLEDON: LA GIORNATA LIVE

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