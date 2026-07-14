Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino debuttano a Umago e Bastad. Si parte alle 11 in Svezia, con il pugliese opposto al norvegese Budkov Kjaer. Nel tardo pomeriggio spazio al siciliano in Croazia contro l'argentino Burruchaga. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Prosegue la settimana con cinque tornei da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle 11 dall'Atp 250 di Bastad, con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, n. 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. All'Atp 250 di Umago, invece, spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano, proveniente dalle qualificazioni, se la vedrà con l'argentino Roman Burruchaga, n. 67 al mondo, che arriva da quattro ko di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT MIX (211)
- ore 11 - Simulcast Sky Sport Tennis
- non prima delle 15 - Atp Gstaad: Tsitsipas (Gre) vs Buse (Per)
- non prima delle 18 - Atp Umago: CECCHINATO (Ita) vs Burruchaga (Arg)
- non prima delle 21 - Atp Umago: Droguet (Fra) vs Blockx (Bel)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - Atp Bastad: Budkov Kjaer (Nor) vs PELLEGRINO (Ita)
- a seguire - Atp Bastad: Svrcina (Cze) vs Dimitrov (Bul)
- a seguire - Atp Bastad: Borges (Por) vs Kouamè (Fra)
- non prima delle 17.30 - Atp Gstaad: Faria (Por) vs Wawrinka (Sui)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.