Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Wimbledon, Vagnozzi sul trionfo di Sinner: "Riconfermarsi è più difficile"

wimbledon

"Riconfermarsi è più difficile perché arrivi consapevole di poter vincere, ma poi devi farlo". Parola di Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, che parla a Sky Sport dopo il secondo trionfo dell'azzurro a Wimbledon: "Il giorno della svolta è stato prima della semifinale con Djokovic. Quel giorno abbiamo rivisto il vero Jannik: si è allenato con due sparring, colpiva bene e aveva le idee chiare. Quanto fatto in queste due settimane è in linea con quanto ci aspettavamo"

SINNER-ZVEREV, HIGHLIGHTS

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Zverev LIVE: Jannik avanti due set a uno

live wimbledon

Jannik Sinner avanti due set a uno con Sascha Zverev (6-7, 7-6, 6-3): in corso ora la finale di...

Sinner-Zverev, l'intro da brividi di Becker. VIDEO

video

All'ingresso del Centrale di Wimbledon c'è scritto: "Solo se saprai accettare la vittoria e la...

Sinner in campo per la rifinitura prima di Zverev

video

Rifinitura al campo 16 per Jannik Sinner in vista della finale di Wimbledon contro Zverev. I...

Sinner-Zverev, l'avvicinamento alla finale

Tennis

A Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in...

La programmazione su Sky verso Sinner-Zverev

wimbledon

A Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Jannik Sinner e Sascha Zverev. Qui il programma...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS