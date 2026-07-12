"Riconfermarsi è più difficile perché arrivi consapevole di poter vincere, ma poi devi farlo". Parola di Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, che parla a Sky Sport dopo il secondo trionfo dell'azzurro a Wimbledon: "Il giorno della svolta è stato prima della semifinale con Djokovic. Quel giorno abbiamo rivisto il vero Jannik: si è allenato con due sparring, colpiva bene e aveva le idee chiare. Quanto fatto in queste due settimane è in linea con quanto ci aspettavamo"

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