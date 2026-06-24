Proseguono i tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne in campo Fritz e Draper, mentre a Maiorca è impegnato Dimitrov. Di seguito il palinsesto tennistico di mercoledì 24 giugno sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW
Non ci sono italiani impegnati oggi, mercoledì 24 giugno, nel giorno in cui si rivede in campo Jannik Sinner, seppur soltanto in un'esibizione al Giorgio Armani Classic Tennis. Prosegue comunque la programmazione sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW dei tornei di Eastbourne, Maiorca e Bad Homburg. Preziose indicazioni su erba in vista di Wimbledon.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11 - Wta Bad Homburg: Alexandrova vs Andreeva
- Non prima delle 13 - Atp Eastbourne: Fery (Gbr) vs Cereundolo (Arg)
- Non prima delle 15.30 - Wta Bad Homburg: Swiatek (Usa) vs Navarro (Usa)
- Non prima delle 17.30 - Atp Maiorca: Shelbayh (Egitto) vs Dimitrov (Bul)
SKY SPORT TENNIS (203)
- Ore 11 - Simulcast Sky Sport Uno
- Non prima delle 15.30 - Atp Eastbourne: Fritz (Usa) vs Choinski (Gbr)
- A seguire - Atp Eastbourne: Draper (Gbr) vs Pinnington-Jones (Gbr)
SKY SPORT MIX (211)
- Ore 12 - Qualificazioni Wimbledon: Schoolkate (Aus) vs Evans (Gbr)
- A seguire - Qualificazioni Wimbledon: Andreeva vs Day (Usa)
- A seguire - Qualificazioni Wimbledon: Faria (Por) vs Pavlovic (Fra)
- A seguire - Qualificazioni Wimbledon: Andreescu (Can) vs Teichmann (Svi)
Tutti i partiti su Sky Sport Plus ed Extra Plus
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.