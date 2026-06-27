Da Eastbourne a Maiorca. Sarà un sabato di finali su erba, tutte da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Al '250' di Eastbourne, nel maschile si affronteranno il belga Bergs , che in semifinale ha battuto il britannico Samuel, e il francese Humbert , capace di eliminare in due set l'altro padrone di casa Draper. Nel femminile, invece, Maria sfiderà Keys , mentre al Wta 500 di Bad Homburg saranno Muchova e Osaka a giocarsi il titolo. A Maiorca, finale in programma alle 15 tra Quinn e Davidovich Fokina .

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