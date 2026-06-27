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Atp Eastbourne e Maiorca, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Quattro finali in programma questo sabato tra il combined Atp/Wta 250 a Eastbourne, il Wta 500 di Bad Homburg e l'Atp 250 di Maiorca. Qui il programma completo. Tutti i match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Eastbourne a Maiorca. Sarà un sabato di finali su erba, tutte da seguire  in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al '250' di Eastbourne, nel maschile si affronteranno il belga Bergs, che in semifinale ha battuto il britannico Samuel, e il francese Humbert, capace di eliminare in due set l'altro padrone di casa Draper. Nel femminile, invece, Maria sfiderà Keys, mentre al Wta 500 di Bad Homburg saranno Muchova e Osaka a giocarsi il titolo. A Maiorca, finale in programma alle 15 tra Quinn e Davidovich Fokina.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11: Simulcast Sky Sport Max
  • ore 13 - Wta Eastbourne: Maria (Ger) vs Keys (Usa)
  • non prima delle 15.30 - Atp Eastbourne: Bergs (Bel) vs Humbert (Fra)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 15 - Atp Maiorca: Quinn (Usa) vs Davidovich Fokina (Esp)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 11 - Wta Bad Homburg: Muchova (Cze) vs Osaka (Jpn)

Tutte le partite su Sky Sport Plus ed Extra Plus 

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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