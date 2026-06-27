Nel video le parole di Novak Djokovic a Sky Sport nel media day di Wimbledon su una possibile semifinale con Sinner: "Al momento questa sfida è troppo lontana per me. Per lui forse è molto più realistica. Io devo pensare solo alla prossima partita e sviluppare fiducia sul campo con vittorie. Se arrivassi in semifinale con Jannik sarebbe già un risultato molto buono, anche se voglio il trofeo". Il torneo è in diretta dal 29 giugno al 12 luglio su Sky Sport e in streaming su NOW

LE PAROLE DI DJOKOVIC