Lo spagnolo ha tolto il tutore al polso destro ma ancora non si sta allenando con la massima intensità. Il suo nome è iscritto nella lista dei partecipanti al torneo di Cincinnati – dall’8 agosto su Sky Sport - dove potrebbe tornare in campo a oltre tre mesi dall’ultima partita ufficiale. Dalla Spagna: il recupero procede bene.

Nei giorni scorsi Carlos Alcaraz è tornato protagonista… ma su un campo da calcio. Lo abbiamo visto portare la coppa del mondo prima della finale, esultare dopo il gol di Ferran Torres ed esplodere di gioia dopo il fischio finale. Una fascia sottile grigia ha sostituito il grande tutore nero che per oltre un mese gli ha immobilizzato il polso destro. Lo spagnolo, tornato numero tre del mondo dopo dodici mesi in cui è stato numero uno o numero due, è sembrato sorridente, felicissimo per il titolo della Roja, libero di esultare senza doversi proteggere il braccio.

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Quando torna Alcaraz? A questo punto è lecito chiedersi quando si rifarà vedere anche in mezzo ai tennisti. Lo spagnolo è iscritto al torneo di Cincinnati, il secondo Masters 1000 dell’estate americana che comincia l’8 agosto e la prima intenzione resta quella di giocarlo, ma la sua partecipazione non è ancora confermata. Dalla Spagna la parola d’ordine rimane prudenza, e dunque meglio non accelerare i tempi. Sui suoi canali social, mentre i colleghi erano impegnati a Wimbledon, ha condiviso alcuni video del ritorno su un campo di allenamento. Lo abbiamo visto correre, tenere in mano prima una racchetta senza corde, poi colpire la pallina con una racchetta incordata, giocare contro il muro. Un rientro in modalità slow, seguito da una vacanza in barca in Italia e dal viaggio negli States per assistere alla finale del Mondiale. Potrebbe interessarti Da re a... tre: la situazione di Alcaraz nel ranking Atp