Dall'Estoril a Kitzbuhel: 4 tornei LIVE su Sky

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Atp Kitzbuhel ed Estoril, dove vedere i tornei Atp in tv e streaming

Tennis

Ultimi appuntamenti sulla terra rossa europea prima dello swing americano. Uomini impegnati a Kitzbuhel ed Estoril, donne in scena a Praga e Amburgo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Continua la stagione del grande tennis in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWQuattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 20 a domenica 26 luglio: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

  • Atp 250 Generali Open, Kitzbühel (Austria)
  • Atp 250 Millennium Estoril Open, Estoril (Portogallo)

In ambito femminile:

  • Wta 250 Livesport Praga Open, Praga (Repubblica Ceca)
  • Wta 250 MSC Amburgo Ladies Open, Amburgo (Germania)

Tutti i match con Sky Sport Plus ed Extra Match

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello. Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.   

Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

La programmazione su Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 20 luglio

  • dalle 11: il meglio dei quattro tornei su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Martedì 21 luglio

  • dalle 11: il meglio dei quattro tornei su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Mercoledì 22 luglio

  • dalle 11: il meglio dei quattro tornei su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Giovedì 23 luglio

  • dalle 11: il meglio dei quattro tornei su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Venerdì 24 luglio

  • Sky Sport Tennis: dalle 11 alle 12.20 e dalle 16 il meglio dei tornei di Estoril, Amburgo e Praga; ore 12.20 semifinale/1 Atp Kitzbuhel; ore 14 semifinale/2 Atp Kitzbuhel
  • Sky Sport Arena: dalle 11 il meglio dei tornei di Estoril, Amburgo e Praga

Sabato 25 luglio

  • Sky Sport Tennis: ore 11 finale Atp Kitzbuhel; ore 16.30 semifinale/1 Atp Estoril; ore 18 semifinale/2 Atp Estoril
  • Sky Sport Uno: ore 18.15 semifinale/2 Atp Estoril
  • Sky Sport Max: ore 13.30 semifinale/1 Wta Praga; ore 15.30 semifinale/2 Praga
  • Sky Sport Mix: ore 14 semifinale/1 Wta Amburgo; ore 16 semifinale/2 Wta Amburgo
  • Sky Sport 251: ore 16.30 semifinale/1 Atp Estoril; ore 18 semifinale/2 Atp Estoril

Domenica 26 luglio

  • Sky Sport Tennis: ore 14 finale Wta Amburgo; ore 16.30 Atp Estoril
  • Sky Sport Max: ore 14 finale Wta Praga
  • SKy Sport Mix: ore 14 finale Wta Amburgo

 

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