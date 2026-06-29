Jannik Sinner commenta la vittoria sofferta in 5 set al debutto a Wimbledon contro Kecmanovic: "Ero teso e nervoso all'inizio, ho commesso tanti errori. E' normale, era la prima partita sull'erba e sono sempre difficili. Lui ha giocato alla grande, non era facile dopo aver perso il 3° set. Sono felice della vittoria, ho alzato il livello quando serviva". Guarda nel VIDEO l'intervista completa. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - SINNER SPIEGA: "SANGUE SULLA SCARPA? SOLO UN'UNGHIA"