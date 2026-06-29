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Sinner, sangue sulla scarpa a Wimbledon: "Solo un'unghia"

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Nel 3° set della sfida contro Kecmanovic a Wimbledon, sulla scarpa bianca di Sinner è apparsa una macchia di sangue, che si è allargata sempre di più nel corso del match. A fare chiarezza sull'episodio è stato lo stesso Jannik nell'intervista post vittoria: "Sto bene con il piede, sembra peggio di quello che è. È un'unghia, non volevo nemmeno disturbare Kecmanovic e non volevo portare via tempo fermando il match", ha spiegato il numero 1 al mondo

HIGHLIGHTS - SINNER: "MACCHIA DI SANGUE? SOLO UN'UNGHIA"

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