Nel 3° set della sfida contro Kecmanovic a Wimbledon, sulla scarpa bianca di Sinner è apparsa una macchia di sangue, che si è allargata sempre di più nel corso del match. A fare chiarezza sull'episodio è stato lo stesso Jannik nell'intervista post vittoria: "Sto bene con il piede, sembra peggio di quello che è. È un'unghia, non volevo nemmeno disturbare Kecmanovic e non volevo portare via tempo fermando il match", ha spiegato il numero 1 al mondo

HIGHLIGHTS - SINNER: "MACCHIA DI SANGUE? SOLO UN'UNGHIA"