La partita inaugurale del Centrale di Wimbledon ha regalato emozioni e spettacolo a non finire. Jannik Sinner è stato protagonista di un punto clamoroso quando, in uscita dal servizio, ha fatto segnare un vincente con un dritto recuperando una risposta sulla riga di Kecmanovic. Roba da non credere. Guarda il VIDEO. Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-KECMANOVIC, HIGHLIGHTS