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Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari

wimbledon

A Wimbledon si chiude il primo turno con ben sei italiani in campo: Berrettini, che affronta Wawrinka, Cobolli, Arnaldi e Sonego. Nel femminile, invece, tocca a Paolini e Grant (al debutto in uno Slam). Ritorno in campo nel singolare per Serena Williams. Qui il programma del Day-2.  Il torneo è in diretta fino al 12 luglio su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW con ben sei italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Stan Wawrinka (che giocherà per l'ultima volta ai Championships). In campo anche due teste di serie azzurre: Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Halys. Oltre a Cobolli, anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Etcheverry. Nel femminile, per Jasmine Paolini - testa di serie numero 13 - c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant - al debutto ufficiale nel tabellone principale di uno Slam - l'inglese Boulter. Sul Centrale ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams. L'americana sfiderà la 20enne australiana Maya Joint.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.45 - Studio Tennis Wimbledon
  • ore 12 - Boulter (Gbr) vs GRANT (Ita)
  • ore 14 - Sky Tennis Show
  • ore 14.30 - Townsend (Usa) vs Swiatek (Pol)
  • a seguire - Blockx (Bel) vs Zverev (Ger)
  • a seguire - S. Williams (Usa) vs Joint (Aus)
  • a seguire - Sky Tennis Show

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11.45 - Studio Tennis Wimbledon
  • ore 12 - PAOLINI (Ita) vs Montogmery (Usa)
  • a seguire - ARNALDI (Ita) vs Halys (Fra)
  • a seguire - SONEGO (Ita) vs Etcheverry (Arg)
  • a seguire - Wawrinka (Svi) vs BERRETTINI (Ita)
  • a seguire - Sky Tennis Show

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 12 - Diretta Wimbledon

WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251

  • ore 14 - Fritz (Usa) vs Lajovic (Srb)
  • a seguire - Boisson (Fra) vs Rybakina (Kaz)
  • a seguire - Wawrinka (Svi) vs BERRETTINI (Ita)

WIMBLEDON 2 - SKY SPORT 252

  • ore 12 - Anisimova (Usa) vs Gjorcheska (Mkd)
  • a seguire - Virtanen (Fin) vs Shelton (Usa)
  • a seguire - Svitolina (Ukr) vs Snigur (Ukr)
  • a seguire - Navone (Arg) vs COBOLLI (Ita)

WIMBLEDON 3 - SKY SPORT 253

  • ore 12 - Boulter (Gbr) vs GRANT (Ita)
  • a seguire - De Minaur (Aus) vs Burruchaga (Arg)
  • a seguire - Mensik (Cze) vs Samuel (Gbr)
  • non prima delle 18 - Podoroska (Arg) vs Kostyuk (Ukr)

WIMBLEDON 4 - SKY SPORT 254

  • ore 12 - PAOLINI (Ita) vs Montgomery (Usa)
  • a seguire - Kokkinakis (Aus) vs Bublik (Kaz)
  • a seguire - Eala (Phi) vs Zarazua (Mex)
  • a seguire - Tiafoe (Usa) vs Atmane (Fra)

WIMBLEDON 5 - SKY SPORT 255

  • ore 12 - Velentova (Cze) vs Pliskova (Cze)
  • a seguire - ARNALDI (Ita) vs Halys (Fra)
  • a seguire - SONEGO (Ita) vs Etcheverry (Arg)
  • a seguire - Griekspoor (Ned) vs Duckworth (Aus)

WIMBLEDON 6 - SKY SPORT 256

  • ore 12 - Gibson (Aus) vs Bouzkova (Cze)
  • a seguire - Humbert (Fra) vs Bergs (Bel) 
  • a seguire - Collignon (Bel) vs Fils (Fra)
  • a seguire - Lehcka (Cze) vs Popyrin (Aus)

Diretta Wimbledon per non perderti nulla

Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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